Come riciclare le vecchie bottiglie di plastica per creare un giardino (oppure un orto) verticale: il tutorial

Le bottiglie di plastica hanno un impatto ambientale devastante e sono innumerevoli i motivi per cui vale la pena sostituirle con alternative (davvero) sostenibili. Detto questo, se dovessi averne ancora qualcuna in cantina, ecco come riciclarla con creatività

Le bottiglie di plastica hanno un impatto ambientale devastante e sono tra i principali responsabili dell’inquinamento degli oceani. Sono pericolose per gli animali marini, devono essere trasportate e contribuiscono all’emissione di CO2, se mal conservate possono rilasciare sostanze chimiche nocive, incluse quelle in plastica riciclata. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui bisognerebbe assolutamente evitarne l’acquisto.

Se però dovessi averne qualcuna di vecchia data in cantina o se conosci qualcuno che le acquista, potresti provare a recuperarle per creare un orto verticale. Perlomeno non finiranno nella spazzatura! Nel frattempo cerca di convincerlo a sostituirle con delle alternative sostenibili.



Ma veniamo al tutorial che ti permette di riciclarle in modo creativo per dare vita a una parete verde perfetta per ottimizzare gli spazi sul balcone o in terrazza.

Come riciclare le vecchie bottiglie di plastica per creare un orto verticale: il tutorial

La prima cosa da fare è recuperare un po’ di bottiglie, meglio se simili tra loro, in modo da ottenere un risultato più armonioso dal punto di vista estetico. Dopodiché segui i passaggi del tutorial di hobbies here.

Prendi una bottiglia e tenendola tra le mani in posizione orizzontale (senza togliere il tappo) con le forbici rimuovi una porzione di plastica dalla parte superiore. Per agevolarti nell’operazione puoi contrassegnare la parte da rimuovere con un pennarello indelebile nero. Procedi nello stesso modo con le altre bottiglie.

Pratica due forellini sopra e sotto la parte rimossa e due corrispondenti sul retro di ogni bottiglia. Ti consigliamo di praticare qualche forellino anche sulla parte sottostante.

A questo punto se ti va, puoi anche verniciarle con lo spray ad acqua.

Inserisci nei forellini due pezzi di spago, uno da una parte, uno dall’altra. Utilizzando dello spago più lungo puoi anche unire le bottiglie tra loro, come nel video.

Lega le bottiglie a un traliccio o a una griglia appesa alla parete o appendile direttamente al muro.

Riempi le bottiglie tagliate a metà con il terriccio e le piantine preferite. Se vuoi creare un orto verticale pianta erbe aromatiche, fragole o qualche ortaggio, se invece preferisci un giardino verticale punta sulle piante ornamentali.

