Vuoi rilassarti in giardino? Crea un bellissimo angolo relax fai da te con materiali di riciclo

Dai bancali di legno alle vecchie lenzuola, ecco tutto ciò che puoi riciclare per creare un meraviglioso angolo relax nel tuo giardino

Quale miglior modo per godere delle belle giornate in arrivo se non all’aperto, comodamente sdraiati in giardino. Creare un angolo relax fai da te è più semplice di quanto credi e puoi realizzarlo con tanti materiali di riciclo diversi, dai vecchi bancali di legno alle vecchie lenzuola. Scopri le idee handmade più belle da cui trarre ispirazione.

Angolo relax con bancali di legno

I bancali di legno vengono spesso utilizzati per creare divanetti da esterno: basta sovrapporne due e aggiungere sopra un materasso e dei cuscini. Puoi anche creare una struttura soprastante e appoggiarvi una zanzariera o un vecchio lenzuolo.

Oppure crea con i pallet un box chiuso su tre lati provvisto di tettoia, sfruttando i bancali sia per il divanetto che per le pareti. Posiziona davanti una cassetta di legno come tavolino, una lanterna e qualche pianta.

Angolo relax con panchina riciclata

Se hai una vecchia panchina di legno in buone condizioni non gettarla via, puoi riverniciarla e sfruttarla per creare il tuo angolo relax. Scegli un luogo adatto e colloca ai lati della panchina dei vasi con fiori e piante varie. Puoi posizionarli a terra ma anche su delle cassette della frutta giocando con le altezze. Aggiungi una lanterna e qualche cuscino sulla panchina.

Angolo relax con vecchie lenzuola

Recupera un vecchio lenzuolo e appoggialo su un ramo sospeso in modo da formare una tenda. Sotto colloca una coperta e dei cuscini.

Letto sospeso con bancale

Un’altra idea carina consiste nel creare un letto sospeso con un bancale di legno, che dovrai appendere sui rami di un albero con delle grosse corde. Aggiungi un materassino, qualche cuscino e goditi il relax!

