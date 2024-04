Epiphyllum anguliger: come coltivare il cactus lisca di pesce

Scopri come coltivare l'Epiphyllum anguliger, noto anche come cactus lisca di pesce. Segui i nostri consigli pratici per garantire una crescita rigogliosa di questa pianta succulenta, apprezzata per le sue insolite e affascinanti foglie a forma di lisca di pesce.

L’Epiphyllum anguliger, anche nota come Disocactus anguliger, cactus lisca di pesce e cactus a zig zag, è un cactus appartenete alla famiglia delle Cactaceae, genere Epiphyllum.

Pianta succulenta, o grassa nel gergo comune, di natura epifita, deve la dicitura “lisca di pesce” alla caratteristica forma delle foglie, piatte ed allungate, che ricordano per l’appunto lo scheletro di un pesce, avendo dei margini dentellati.

Le foglie, che in realtà sono dei fusti carnosi, sono di un verde brillante e possono raggiungere il metro di lunghezza, mentre i fiori (che solitamente sbocciano di notte ed appassiscono all’alba) sono bianchi, profumati e di grandi dimensioni, tra i 5-20 cm di lunghezza e circa 6-17 cm di diametro.

Il cactus lisca di pesce produce anche dei frutti commestibili, simili al pytaia (il cosiddetto dragon fruit, il frutto di drago), ma molto più piccoli, con una lunghezza di circa 3 cm ed un diametro di 2 cm, di forma ovoidale e di colore rossastro. La parte interna del frutto ricorda il kiwi, presentando una polpa verde e dei piccoli semi neri.

Origini del cactus lisca di pesce

L’epiphyllum angulier è una pianta endemica del Messico, dove cresce nelle foreste degli stati di Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán e Nayarit ad altitudini tra 1.100 e 1.800 m.

Viene introdotta per la prima volta in Europa nel XIX secolo dall’Horticultural Society of London (poi ribattezzata Royal Horticultural Society), una delle maggiori organizzazioni di orticultura a livello mondiale, grazie al lavoro del botanico tedesco Karl Theodor Hartweg, celebre per aver scoperto e classificato numerose specie di piante provenienti dal continente americano.

Varietà di Epiphyllum

Il genere Epiphyllum comprende cactus rampicanti, cactus orchidea e cactus fogliari, e prevede le seguenti specie:

Epiphyllum baueri

Epiphyllum cartagense

Epiphyllum chrysocardium

Epiphyllum grandilobum

Epiphyllum hookeri

Epiphyllum laui

Epiphyllum oxypetalum

Epiphyllum phyllanthus

Epiphyllum pumilum

Epiphyllum thomasianum

Dove posizionare il cactus lisca di pesce

L’epiphyllum angulier è una pianta eliofila, ossia amante del sole e che ha bisogno di ricevere una quantità adeguata di luce solare per crescere e fiorire in modo ottimale, pertanto andrà posizionato in balcone o in giardino, luoghi in cui potrà ricevere pienamente la luce del sole, senza andare incontro alla penombra.

Tuttavia, durante le calde giornate estive, è importante fare attenzione a non esporlo per troppo tempo alla luce solare diretta: in tali circostanze, è consigliabile trovare un modo per garantirgli ombra e refrigerio, al fine di proteggerlo dalle eccessive temperature che potrebbero danneggiare la sua salute.

Per quanto riguarda temperature e condizioni ambientali ideali, il cactus lisca di pesce prospera tra 20 e 38℃, preferendo un ambiente caldo e umido, simile all’habitat naturale delle foreste tropicali americane di cui è nativo.

Nei mesi estivi, dovrete garantirgli un temperatura notturna al di sopra dei 15℃ per evitare che si stressi, mentre in inverno il cactus lisca di pesce tollera temperature fino a 10℃, anche se è meglio assicurare sempre una temperatura di almeno 15℃ per favorirne la crescita.

Quale terreno utilizzare per il cactus lisca di pesce

L’epiphyllum anguliger prospera al meglio in un substrato fertile, ben drenato e con un pH compreso tra 6 e 7.

Per ottenere le condizioni ottimali di crescita, si consiglia di utilizzare una miscela composta solitamente da una base di terreno sabbioso con aggiunte di vermiculite, fibra di cocco o muschio di torba.

Inoltre, aggiungere una piccola quantità di terreno organico per vaso può migliorare ulteriormente la composizione del terreno.

Le radici del cactus a lisca di pesce sono estremamente sensibili alla scarsità di ossigeno, pertanto un terreno poco drenante può portare al marciume radicale.

È fondamentale verificare la permeabilità del terreno: durante l’irrigazione, l’acqua dovrebbe fluire rapidamente attraverso il substrato anziché ristagnare in superficie e essere assorbita lentamente.

Per garantire una buona permeabilità, consigliamo di rinvasare la pianta ed allentare il terreno ogni anno: in questo modo sarà possibile evitare il ristagno d’acqua e mantenere un ambiente radicale sano ed aerato, favorendo così la crescita ottimale del cactus a lisca di pesce.

Come coltivare il cactus lisca di pesce

Per la coltivazione dell’epiphyllum anguliger, consigliamo di seminare, piantare o rinvasare in primavera o in autunno, quando le temperature oscillano tra i 15 e i 20 ℃.

Durante la semina, assicuratevi di mantenere una buona umidità, coprendo il terreno con una pellicola di plastica, che andrà rimossa una volta che i semi avranno germogliato.

Per le piante in vaso, utilizzate dei vasi di terracotta permeabili, ed occhio alle dimensioni: un vaso troppo grande può trattenere facilmente l’acqua, mentre uno troppo piccolo può limitare lo sviluppo delle radici.

Se deciderete di piantare il cactus a lisca di pesce in giardino, cercate un luogo soleggiato, che abbia un terreno poco compatto, rimuovete eventuali erbacce e, se necessario, sostituite il terreno presente per assicurarvi che sia permeabile e per prevenire il marciume radicale.

Quando trapiantare il cactus lisca di pesce

Il periodo migliore per eseguire il trapianto è durante i mesi soleggiati della tarda primavera e dell’inizio dell’estate, quando la pianta è in piena attività vegetativa.

Come innaffiare il cactus lisca di pesce

L’epiphyllum anguliger è nota per la sua capacità di tollerare la siccità e non richiede innaffiature frequenti.

Innaffiate il cactus lisca di pesce solo quando il terreno è completamente secco, per cui controllate regolarmente l’umidità del terreno prima di decidere se sia o meno il momento giusto per procedere.

Nel momento dell’irrigazione, eseguitela lentamente, per consentire all’acqua di penetrare uniformemente nel terreno ed assicuratevi di non esagerare, poiché troppa acqua può essere dannosa per la pianta.

Dopo aver innaffiato, dovrete rimuovere gli eventuali eccessi d’acqua dal sottovaso, operazione che aiuterà a prevenire il ristagno dell’acqua ed il conseguente marciume radicale.

Durante la primavera, l’estate e l’autunno, che sono le stagioni di crescita del cactus a lisca di pesce, un paio d’irrigazioni settimanali dovrebbe essere più che sufficienti, mentre in inverno dovrete ridurre la frequenza, passando ad una singola irrigazione settimanale.

Utilizzate preferibilmente acqua piovana o acqua distillata anziché acqua di rubinetto, perché quest’ultima potrebbe contenere alti livelli di calcio, magnesio ed altri sali minerali che nel tempo potrebbero compromettere la qualità del terreno e la salute della pianta.

Durante l’innaffiatura, fate attenzione a non bagnare gli steli del cactus: l’umidità persistente sugli steli potrebbe favorire la formazione di marciume, danneggiando la pianta.

Come concimare il cactus spina di pesce

Per garantire una corretta nutrizione al vostro epiphyllum anguliger, è importante comprendere il momento ed il tipo di concimazione più adatto.

Nel periodo vegetativo, che comprende la primavera, l’estate e l’autunno, è consigliabile concimare la pianta una volta al mese utilizzando un fertilizzante liquido, mentre in inverno non ce ne sarà bisogno.

Consigliamo l’utilizzo di un fertilizzante con una formulazione appropriata in base allo stadio di crescita della pianta: per le piante giovani, impiegate un fertilizzante ricco di azoto, mentre prima e dopo la fioritura è preferibile utilizzare un fertilizzante con un adeguato contenuto di fosfato e potassio.

Un ulteriore consiglio: applicate piccole quantità di concime più volte, piuttosto che utilizzarne una grande quantità in una sola volta. Inoltre, se la base della pianta dovesse ingiallirsi e la crescita risultasse rallentata, potrebbe trattarsi di un eccesso di fertilizzante ed in tal caso dovrete interromperne immediatamente l’applicazione.

Come raccogliere i frutti del cactus lisca di pesce

Per raccogliere i frutti di epiphyllum anguliger, aspettate che diventino completamente rossi, segno di piena maturazione. Per evitare qualsiasi tipo di rischio è importante avere la certezza della corretta identificazione della specie, quindi consultate un esperto se necessario.

Prima di procedere, indossate dei guanti da giardinaggio o altre protezioni per le mani ed utilizzate gli strumenti adatti, come le cesoie: a questo punto, potrete rimuovere con delicatezza i frutti dalla pianta, facendo attenzione a non danneggiarla durante il processo.

Come potare il cactus lisca di pesce

L’epiphyllum anguliger non richiede grandi interventi di potatura, pertanto dovrete limitarvi alla rimozione delle parti appassite, in modo da garantire alla pianta un buon utilizzo dei nutrienti ed una crescita salutare.

Quando fiorisce il cactus lisca di pesce

Il periodo di fioritura si verifica in primavera ed in estate, precisamente tra i mesi di aprile e di luglio.

Come propagare il cactus spina di pesce

Oltre al metodo per seme visto in precedenza, l’epiphyllum anguliger puo essere moltiplicato per talea.

Se volete impiegare questo metodo, procedete in questo modo:

In estate, tra luglio e da agosto, prelevate talee di circa 10-15cm e sistematele in un luogo freso e riparato.

Piantatele in terreno fertile e sabbioso per ⅓ della loro lunghezza e sistemate il vaso in penombra, ad una temperatura di circa 20 ℃..

Durante il periodo di radicazione mantenete il terreno ben umido e dopo circa 2-3 settimane le talee saranno pronte

Malattie e parassiti del cactus lisca di pesce

L’epiphyllum anguliger, da buon cactus, è molto resistente a malattie e parassiti, anche se puo andare incontro ai seguenti problemi:

Afidi

Cocciniglie

Ragnetti rossi

Avvizzimento

Bruciature sul fogliame

Marciume radicale

Nel caso dei parassiti, bisognerà innanzitutto individuare la tipologia, poi procedere con la rimozione degli stessi, oppure utilizzare dei trattamenti naturali (olio di neem, aglio, peperoncino ) o impiegare insetticidi chimici.

Per quanto riguarda le malattie, queste possono dipendere da eccessive o scarse irrigazioni, oppure da una sovraesposizione alla luce solare.

In ogni caso, si consiglia la consultazione di un esperto che saprà identificare la giusta causa e proporre il rimedio adeguato.

Curiosità e segreti sul cactus lisca di pesce

A differenza della maggior parte dei cactus, l’Epiphyllum anguliger non presenta spine ed è totalmente sicuro per bambini ed animali domestici.

L’Epiphyllum anguliger colpisce per il portamento ricadente e la forma particolare dei fusti, che la rendono una pianta ornamentale molto apprezzata.

Il termine Epiphyllum deriva dal greco epi, che significa “sopra” e phyllum, che vuol dire “foglia”, ad indicare i fiori che sembrano sbocciare dalla parte superiore delle foglie, anche se in realtà questi sbocciano agli estremi dei fusti.

