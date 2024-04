Calabrone asiatico: questa trappola si adatta ai barattoli di marmellata (e non attira le api)

Una azienda ha realizzato una nuova trappola per catturare la Vespa velutina o calabrone asiatico da posizionare su vecchi barattoli di marmellata

Si continua a parlare della Vespa velutina, imenottero conosciuto anche con i nomi di calabrone asiatico o calabrone killer, e dei trattamenti più efficaci, sicuri ed ecologici per stanare i nidi anche a una certa altezza.

Questa specie è temutissima dagli apicoltori e dagli studiosi poiché risulta particolarmente pericolosa per le api, costituendo quindi una seria minaccia per la biodiversità. Basterà pensare che una Vespa velutina è in grado di uccidere un’ape in soli 10 secondi.

Se i nidi vanno rimossi da personale qualificato, considerati anche gli effetti della puntura della Vespa velutina, vi sono diverse esche da poter utilizzare per contrastare questo predatore alloctono.

Una tra queste è stata inventata da una azienda con sede in Normandia. La sua caratteristica principale è che si adatta perfettamente ai barattoli di marmellata che tutti abbiamo in casa. Vi è una versione anche per le creme spalmabili.

Si chiama Bee Defender e a produrla è Reborn-France. La trappola consiste in un coperchio con piccoli fori sui bordi per permettere ad altri insetti di dimensioni più piccole di volare via. Ha una parte interna che, come un imbuto, conduce i calabroni asiatici verso l’esca vera, catturandoli.

L’esca deve essere una sostanza zuccherina che va inserita nel barattolo. Si possono utilizzare diversi tipi di esche, ma gli esperti suggeriscono la birra chiara (4.7% di alcool) poiché non attira le api.

La trappola andrà posizionata in giardino o in prossimità delle arnie ricordandosi di sostituire l’esca zuccherina ogni 2 settimane. Le stesse raccomandazioni valgono per le trappole fai-da-te.

Ricordiamo che queste trappole hanno la funzione di contenere la diffusione di esemplari di Vespa velutina e i loro danni. In caso di avvistamento di un nido di calabrone asiatico, è opportuno rivolgersi a ditte specializzate segnalandone la presenza sul territorio e richiedendo un intervento.

