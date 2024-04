“C’è un cavallo sulla banchina”: equino trotta in una stazione di Sydney

Cosa ci faceva un cavallo in una stazione ferroviaria di Sydney? Non è uno scherzo, l'animale è stato ripreso dalle telecamere e messo in sicurezza in attesa che il proprietario lo riportasse a casa. Di certo non intendeva usufruire del trasporto pubblico australiano

Un passeggero diverso da quelli che si incontrato tutti i giorni è stato avvistato mentre attendeva il treno alla stazione di Warwick Farm, Sydney. Non si tratta di un pendolare o di un turista, ma di un cavallo.

Sembra una barzelletta, ma è un fatto accaduto realmente verso la mezzanotte in un sobborgo della metropoli australiana. L’equino è stato ripreso dal circuito di sicurezza dell’operatore Sydney Trains, finendo sulla pagina ufficiale Facebook dell’Agenzia governativa per il trasporto pubblico Transport for NSW.

Le immagini mostrano un cavallo in una gita non programmata, che da un cancello lo ha portato nel parcheggio nelle vicinanze e poi dritto in stazione. Indossa una mantella per la pioggia, di più non si sa.

La società che gestisce la mobilità ferroviaria ha allertato polizia e dipendenti, raccomandando ai macchinisti di circolare a velocità ridotta per scongiurare incidenti, non potendo prevedere una possibile reazione dell’animale.

Il cavallo si è limitato ad aspettare il treno per poi rincorrerlo sulla banchina. Ma cosa ci faceva alla stazione di Warwick Farm? La Transport for NSW ha chiarito in un aggiornamento che il cavallo stava solamente cercando un riparo dalla pioggia.

Lo ha trovato in stazione, pensando di fare una breve sosta lì. Breve lo è stata davvero perché il tutto è durato poco più di una decina di minuti. Grazie all’intervento degli agenti di polizia, il cavallo è stato messo in sicurezza.

Il suo proprietario è stato contattato e si è precipitato in stazione per recuperare l’animale e condurlo a casa.

MISSING INDIVIDUAL: the individual was last seen heading to Warwick Farm Railway Station after escaping the heavy rain…. Posted by Transport for NSW on Tuesday, April 9, 2024

Tutto bene quel che finisce bene. Un portavoce di Sydney Trains ha ricordato ai passeggeri di attenersi sempre al regolamento di viaggio e di non oltrepassare la linea gialla. Difficile, però, farlo capire a un cavallo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Transport for NSW/Facebook

Leggi anche: