Wasabi come Pistacchio: anche nelle Filippine nato cucciolo col pelo verde

Il suo manto è di colore verde chiaro. Una vera e propria rarità. Nelle Filippine il 25 ottobre scorso è nato un cagnolino di verde. La proprietaria Chona Lacsamana, dopo essersi svegliata, ha visto che il cane che viveva con lei aveva dato alla luce una cucciolata.

I piccoli stavano rannicchiati attorno alla loro mamma, ma uno tra tutti spiccava per il pelo verde chiaro. Chona pensava che il cucciolo fosse sporco per via del parto, ma poi dopo averlo controllato per bene ha notato che era proprio il suo colore. I fratellini invece erano bianchi, marroni e neri. Immediata la scelta del nome: Wasabi. Anche se era il più piccolo, il cucciolo era anche il più vorace e goloso e si faceva strada per raggiungere la mamma.

I cani nati con il pelo verde sono estremamente rari. Tale evento si verifica solo dopo che il feto è entrato in contatto con un pigmento verde chiamato “biliverdina” mentre si trova all’interno dell’utero della mamma.

WASABI, THE GREEN DOGIpinanganak ng five-year-old aspin na si Mocha ang isang kulay berdeng aso sa San Fernando, La… Posted by GMA News on Tuesday, October 27, 2020

Un evento che ricorda quello accaduto in Sardegna pochi giorni fa quando è nato un altro cucciolo dal manto verde. L’allevatore italiano Cristian Mallocci non poteva credere ai suoi occhi quando uno dei suoi otto labrador ha dato alla luce il cucciolo verde. Il suo nome è Pistacchio:

In questo caso, sia i fratelli che la mamma avevano tutti il pelo bianco.

Tutti i cuccioli resteranno con la loro mamma, a casa di Chona, che ha scelto di tenerli e di non separarli:

“Ci prenderemo cura del cane insieme ai suoi fratelli e alla madre. Sono tutti speciali per noi”.

Fonti di riferimento: Facebook/GMANews

