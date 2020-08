Zanardi, splendidi miglioramenti clinici! Ora è in terapia semi intensiva

“Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”.

Aggiornamenti più che positivi per Alex Zanardi dal San Raffaele di Milano, che fa sapere come siano migliorate le condizioni cliniche del nostro sportivo del cuore, a due mesi dal drammatico incidente del 19 giugno in handbike.

A fine Luglio Alex Zanardi è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico “per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo”, con trasferimento qui da Villa Beretta, nel lecchese, dopo un aggravamento.

Forza Alex!