Tokyo 2020, l’Italia del nuoto conquista l’argento nella staffetta per la prima volta nella storia

Alle 5.15 ora italiana, gli italiani del nuoto hanno brillato nel cielo di Tokyo, conquistando l’argento nella staffetta. Ad aggiudicarsi un ottimo secondo posto nella staffetta 4×100 stile libero per la prima volta sono stati Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo.

I quattro atleti sono stati i protagonisti di una cavalcata pazzesca, superato solo dai colleghi statunitensi, campioni uscenti. Si tratta della seconda volta nella storia sul podio olimpico, dopo il bronzo della 4×200 stile libero di Massimiliano Rosolino, Filippo, Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004.

Le quattro “frecce tricolori” solcano il cielo di Tokyo per un argento misto di storia e leggenda, dice la Federnuoto.

Ma non solo. Il quartetto azzurro è sceso anche al di sotto del record italiano (19 centesimi) già stabilito in batteria chiudendo in 3’10″11.

Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di #Tokyo per un 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼 misto di storia e… Posted by Federazione Italiana Nuoto on Sunday, July 25, 2021

Già ieri sapevamo che avevamo buona possibilità di medaglia – spiega Thomas Ceccon – Stavo bene, me lo sentivo; un argento olimpico non è da tutti i giorni. Non ho parole; abbiamo scritto una pagina bellissima dello sport italiano – racconta Lorenzo Zazzeri. – Eravamo convinti prima della gara di poter far bene, ma addirittura un argento mi sembra impossibile. L’ho sempre sognato da bambino, stringere questa medaglia è qualcosa di unico.

Fonti di riferimento: Federnuoto

LEGGI anche: