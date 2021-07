Tokyo 2020: le Azzurre del volley battono la Russia (ma la Rai trasmette la replica degli Europei di calcio)

L’esordio della nazionale femminile di pallavolo a Tokyo si è concluso con la vittoria delle Azzurre contro la Russia. Tanta emozione, come raccontano sia l’allenatore sia le giocatrici, commentando il match che ha visto l’Italia battere la Russia 3-0.

“All’esordio non sai mai cosa aspettarti, c’era tanta emozione; non avendo giocato molto non sai mai cosa aspettarti”, ha dichiarato Davide Mazzanti.

“E’ stato un buon esordio, abbiamo dovuto rompere il ghiaccio all’inizio, ma poi è stato divertente e abbiamo potuto esprimere il nostro gioco come sappiamo fare. All’inizio della partita mi sentivo un po’ emozionata come credo sia normale per qualsiasi atleta che scende in campo nel primo match dei Giochi, ma poi tutto è andato come volevamo”, il commento di Paola Egonu