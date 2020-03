Coronavirus: l’AS Roma distribuisce 13.000 mascherine agli ospedali della Capitale e lancia la raccolta fondi

Grazie Roma! La società giallorossa scende in campo contro il Covid19 e consegna mascherine e materiali di prima necessità agli ospedali della capitale per supportare le strutture romane impegnate a far fronte all’emergenza coronavirus.

Nella giornata di ieri, martedì 17 marzo, l’AS Roma ha distribuito 13mila mascherine FFP2 all’Istituto Spallanzani, al Policlinico Umberto I, al Columbus-Gemelli, al Policlinico Tor Vergata e all’Ospedale Sant’Andrea. In queste ultime due strutture sono stati recapitati anche flacondi di disinfettanti per le mani.

L'#ASRoma ha iniziato a distribuire i materiali di prima necessità agli ospedali della Capitale, per supportare le… Pubblicato da AS Roma su Martedì 17 marzo 2020

Nei prossimi giorni saranno distrubuite anche 13.500 mascherine FFP3 per cercare di supportare le strutture, ma soprattutto medici e infermieri attualmente in prima linea contro il Covid19, in molti casi solo con mascherine “chirurgiche” a disposizione. Verranno consegnati anche gel disinfettanti e attrezzature respiratorie.

L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato ha ringraziato pubbicamente la Società sportiva dell’impegno dimostrato.

+++ #Coronavirus: D'Amato: Grazie Roma!Donate 13 mila mascherine e altri dispositivi sanitari utili per gli ospedali della Capitale +++AS Roma Pubblicato da Salute Lazio su Martedì 17 marzo 2020

Il Club giallorosso tramite la sua fondazione Roma Cares ha avviato anche una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per aiutare l’Ospedale Spallanzani che in pochi giorni ha superato i 250 mila euro di donazioni, arrivando così a metà strada rispetto al traguardo prefissato di 500 mila euro. E’ possibile contribuire cliccando qui.

Ma non è tutto, da ieri è anche possibile fare la propria offerta nell’asta organizzata a favore dell’ospedale Lazzaro Spallanzani per un paio di Nike Air Force 1 brandizzate, in edizione limitata (ne esistono solo due paia al mondo di queste sneakers) progettato da Rich Franklin e realizzato in collaborazione con il collettivo hip-hop A$AP. Nei giorni scorsi era stata messa all’asta con lo stesso obiettivo anche la maglietta indossata da Florenzi in casa del Liverpool nella semifinale di andata della Champions League 2017-2018.

