Zoe, a 6 anni dona i suoi lunghi capelli ai piccoli malati di tumore

Zoe ha solo 6 anni ma dimostra già di avere un cuore molto grande. Ha infatti deciso di donare i suoi capelli ad altri bambini meno fortunati di lei: i piccoli malati di tumore.

La bambina, che vive ad Asti, aveva dei capelli molto lunghi tanto da riuscire a donare una treccia di 40 centimetri. Capelli di cui lei al momento può fare a meno, dato che le ricresceranno presto, ma che possono essere davvero preziosi per i bambini alle prese con le cure anticancro.

La piccola ha, di sua spontanea iniziativa, regalato i suoi capelli tagliati e raccolti in treccia ad una parrucchiera della zona che li invierà ad “Una stanza per il sorriso“, associazione di Altamura che sostiene i pazienti oncologici.

Come ha raccontato la mamma di Zoe a La Nuova Provincia:

“Tutto è nato questa estate, quando abbiamo letto insieme un libro per bambini ‘La Treccia’ che racconta la triste storia di un villaggio in India dove tutte le bambine portavano i capelli lunghissimi. Lei e sua madre ad un certo punto fuggono e incappano in mille difficoltà così i capelli diventano un voto a Dio se si salvano”.

Dopo aver visto la pubblicità di un’associazione che raccoglieva capelli per i malati e aver ascoltato le spiegazioni della mamma che le ha raccontato che, purtroppo, anche tanti bambini rimangono senza capelli a causa di gravi malattie, la piccola Zoe ha fatto la sua scelta, decidendo di donare i suoi capelli che non tagliava dall’età di 2 anni.

Ha dovuto attendere un po’ che la lunghezza fosse di almeno 30 centimetri ma è riuscita a fare di più donando una treccia di 40 centimetri.

Giovedì scorso si è recata insieme alla mamma nel salone “Stella Maris e Valentina” di Asti, dove la parrucchiera ha eseguito il taglio lasciando la piccola con i capelli a caschetto. Zoe alla fine si è dichiarata soddisfatta della sua scelta. “Sono felice di quello che ho fatto” ha dichiarato.

Non è la prima bambina generosa che si distingue per un bel gesto di solidarietà come questo. Sempre ad Asti c’è Anita, 9 anni, che qualche settimana aveva fatto lo stesso taglio drastico scegliendo di donare ai bambini oncologici i suoi lunghi capelli (mai tagliati da quando era nata).

I capelli di entrambe le piccole saranno trasformati poi da aziende che si occupano di realizzare parrucche ed extension per i bambini che stanno affrontando dei cicli di chemioterapia.

Così piccole e già così grandi. Dei veri esempi di seguire!

Fonte: La Nuova Provincia/ torino.repubblica.it

Se volete saperne di più su come fare a donare i capelli: