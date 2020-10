Tornare a scuola ai tempi della pandemia: le immagini dal mondo che fanno riflettere

La pandemia del nuovo coronavirus ha sconvolto la vita dei bambini di tutto il mondo, soprattutto di quelli che vivendo nei paesi più poveri, non avevano certo le stesse possibilità degli altri. Ad aprile scorso, circa il 91% degli studenti di oltre 194 paesi non andava a scuola e chiaramente, non c’era nessuna possibilità per loro di seguire lezioni online per via del divario digitale.

In India, in Cambogia, in Ghana e in tanti altri paesi, l’equilibrio e il benessere dei più piccoli, è stato messo a dura prova. Ciò ha causato sconvolgimenti incommensurabili nella loro vita e nell’apprendimento. L’Unicef sta lavorando insieme ai governi per garantire che il ritorno a scuola sia sicuro per tutti e ha fornito tutti i presidi necessari, come mascherine, gel disinfettanti e beni di prima necessità.

In tanti sono tornati sui banchi e questa gallery racconta un mondo diverso rispetto a quello cui siamo abituati. C’è Marie Kouadio Aya che ha nove anni ed è felice di essere a scuola in Costa d’Avorio, c’è Elodie, una studentessa dell’ultimo anno di scuola secondaria a Kinshasa, che sostiene l’esame indossando una mascherina.

Scuole che si sono dovute attrezzare con postazioni per il lavaggio delle mani, le distanze fisiche, l’uso di maschere e i controlli della temperatura. Ecco il ritorno a scuola per gli studenti dei paesi di tutto il mondo, immagini che ci fanno molto riflettere:

Cambogia

Questi sono gli studenti della scuola elementare di Preah Norodom a Phnom Penh. I bambini sono tornati a scuola il 7 settembre con le mascherine e osservando le distanze fisiche

Costa d’Avorio

Marie Kouadio Aya, 9 anni, è felice di poter tornare a scuola

Repubblica Democratica del Congo

Elodie, una studentessa dell’ultimo anno di scuola secondaria a Kinshasa, sostiene l’esame indossando una mascherina

Georgia

Nonostante le distanze fisiche e i controlli regolari della temperatura, il primo giorno di scuola nella città di Sagarejo c’è un clima di festa

Ghana

In bici, alcuni studenti vanno a scuola indossano le mascherine

Giordania

Un gruppo di studentesse nel loro primo giorno di scuola

Repubblica Democratica Popolare del Laos

Il 18 maggio, il Lycée de Vientiane, una scuola pubblica a Vientiane, la capitale del Laos, ha accolto oltre 900 dei suoi studenti

Mauritania

Gli studenti frequentano le lezioni nella scuola Bekar O Soueid Ahmed, a sud della capitale Nouakchott

Mongolia

Una studentessa si fa controllare la temperatura prima dell’inizio della lezione

Fonte: Unicef

