Integratore Supradyn ritirato dalle farmacie: i lotti richiamati da Bayer

Iodio superiore rispetto a quanto riportato in etichetta. Con questa motivazione la Bayer ha richiamato due lotti dell’integratore multivitaminico Supradyn. Si tratta di un richiamo volontario che riguarda nello specifico due lotti del prodotto Supradyn ricarica50+ 15CPR EF – cod. 935662561: n° N1U489

n°N1U493. Abbiamo contattato Bayern che ci ha spiegato che a seguito di un controllo qualità è emerso un errore in etichetta. Il richiamo è stato volontario e legato dunque a ragioni qualitative. E’ emersa infatti una quantità di iodio superiore a quanto dichiarato in etichetta, e rispettivamente pari a 231 mcg e 227 mcg invece di 75 mcg. In ogni caso precisa Bayer che la quantià di iodio non è alcun modo rischiosa per la salute. Tali lotti sono stati ritirati dalle farmacie mentre eventuali giacenze dovranno essere accantonate e predisposte per il ritiro. Fonti di riferimento: Bayer LEGGI anche: Integratori alimentari: funzionano davvero? Sono pericolosi? I migliori e i peggiori tra i 120 prodotti analizzati Integratori, quando servono davvero e gli errori da non fare

