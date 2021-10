Queste sono le migliori abitudini delle nostre nonne che possono farti risparmiare e migliorare

Le nonne sono una fonte preziosa di consigli che possono semplificarci la vita, farci risparmiare, mantenerci in salute ed aiutarci a rispettare il Pianeta. Quante volte i rimedi della nonna ci hanno permesso di risolvere i piccoli problemi quotidiani? Dunque non sottovalutiamo la loro saggezza e cerchiamo di trarre da loro tutti gli insegnamenti possibili che ci daranno di certo una mano per vivere meglio. Ecco le buone abitudini che dovremmo imparare dalle nostre nonne.

Fare una passeggiata

Camminare fa bene al corpo e alla mente. Una semplice passeggiata, al parco o per le vie del quartiere, è un vero e proprio toccasana. Non dimenticate mai di fare la vostra passeggiata serale o mattutina almeno quando il tempo lo permette. Ormai anche la scienza lo ha confermato in numerose occasioni. Camminare almeno 30 minuti al giorno è uno dei segreti per mantenersi in forma e in salute.

Cucinare con gli avanzi

Preparare i pasti in casa con gli ingredienti dell’orto è il primo consiglio che ogni nonna potrebbe darvi per quanto riguarda la cucina. Chi non ricorda il sapore autentico del minestrone fatto in casa? Le nonne poi ci ricordano che nulla va sprecato e che bisogna sempre riutilizzare gli avanzi per non gettare via il cibo. Dunque non dimenticate gli avanzi in frigo e usateli per cucinare prima che vadano buttati.

Coltivare l’orto

Le nostre nonne nella loro vita lavoravano nei campi oppure coltivavano l’orto e se possono lo fanno ancora con risultati straordinari. Il loro raccolto è sempre ricco grazie a ciò che hanno imparato nel corso del tempo sulla coltivazione. Chiediamo loro tutti i consigli più preziosi per imparare a coltivare l’orto a nostra volta e magari diamo una mano a curare il loro pezzetto di terra. Se non abbiamo spazio, basta qualche vaso di erbe aromatiche sul davanzale o sul balcone per portare avanti un’ottima abitudine.

Fare bene la spesa

Impariamo dalle nostre nonne a fare la spesa, anzi, dalle nostre bisnonne. Come suggerisce il professor Franco Berrino, ogni volta che usciamo a fare la spesa dovremmo fingere di essere accompagnati dalla nostra bisnonna e escludere dal carrello tutti quei prodotti che contengono ingredienti che lei non saprebbe riconoscere. Mangiare sano a partire dalle scelte durante la spesa significa puntare sempre sulla qualità e sui cibi più semplici e benefici. Guarda il video.

Scrivere lettere

Da quanto tempo non scriviamo una lettera con carta e penna? Ormai forse ci limitiamo soltanto ai biglietti d’auguri. La comidità delle e-mail, degli sms e delle chat ha quasi fatto scomparire la buona abitudine di scrivere lettere. Lo schermo del pc e dello smartphone non avranno mai lo stesso calore della carta da lettera. Allora, magari in un’occasione speciale, proviamo a stupire i nostri cari con una lettera inaspettata.

Scegliere i rimedi naturali

Una tazza di camomilla per il mal di pancia, bucce di patata sulla pelle arrossata dal sole, impacchi alla malva sugli occhi arrossati, suffumigi per il raffreddore. Ecco alcuni dei rimedi naturali che le vostre nonne vi avranno suggerito almeno una volta nella vita per risolvere tanti piccoli problemi quotidiani con metodi delicati ma pur sempre efficaci. Prendetene nota, sperimentateli e trasmetteteli alle nuove generazioni.

Rammendare gli abiti

Le nostre nonne hanno un’abilità che sembra innata e quasi magica: saper rammendare gli abiti a regola d’arte rendendoli come nuovi. Impariamo allora proprio da loro i trucchi migliori. E se non abbiamo una nonna a disposizione, proviamo a consultare uno dei numerosi tutorial e video che si trovano online. Rammendare gli abiti, saper sostituire la cerniere di una borsa o di una giacca e fissare i bottoni: ecco la soluzione ideale per risparmiare e in modo che i nostri abiti e accessori durino più a lungo.

Rinunciare ogni tanto alla tecnologia

Le nostre nonne sapevano fare tutto senza avere a disposizione gli strumenti tecnologici che ci accompagnano ogni giorno. La lavatrice è stata una rivoluzione, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare l’abilità di lavare a mano per non rischiare di rovinare i capi più delicati. Il pesto è più buono se lo prepariamo con il pestello anziché con il frullatore, possiamo provare a rinunciare all’aria condizionata quando non è strettamente necessaria e dire addio gradualmente al ferro da stiro imparando a stendere e piegare bene gli abiti proprio come solo le nonne e le bisnonne sanno o sapevano fare.

Evitare gli accumuli

Non si tratta di rinunciare alle comodità, ma di evitare il superfluo, di seguire un po’meno le mode e di utilizzare gli oggetti, tecnologici e non, fino a quando sono ancora in grado di funzionare e di esserci utili. E se dovesse capitare un guasto, non dimentichiamo di imparare a riparare. In ogni caso, di tanto in tanto, facciamo un bel decluttering per liberarci di ciò di cui non abbiamo davvero più bisogno, barattarlo, venderlo o donarlo in beneficenza.

Fare le pulizie in modo naturale

Le nostre nonne usavano il succo di limone per la pulizia del rame e delle stoviglie, il sapone e il bicarbonato di sodio per il bucato. Sapevano che lasciare i piatti in ammollo in acqua calda aiuta a risparmiare risorse, tempo e fatica. Ora anche noi possiamo imitarle preparando in casa i detersivi di cui abbiamo bisogno con ingredienti a basso impatto ambientale, all’insegna del risparmio e del rispetto del Pianeta.

