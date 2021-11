Dove porti i tuoi anelli? Il significato di ciascun dito secondo la filosofia cinese

Scopri il significato delle dita della tua mano secondo la filosofia cinese che può rivelarti molto su dove decidi di indossare gli anelli

Ti sei mai chiesto perché preferisci portare gli anelli su una mano piuttosto che sull’altra, e perché proprio su un determinato dito? Sembrerà strano ma dove decidiamo di portare i nostri anelli ha uno specifico significato, e conoscerlo può aiutarti a capire e comprendere meglio la tua personalità e il tuo “io” interiore.

Tutto è connesso con la filosofia cinese: la mano destra rappresenta lo Yang e la sinistra lo Yin. Questi simboli nella cultura orientale sono due principi opposti ma che vivono all’unisono. Lo Yang è l’elemento maschile, la parte estroversa e razionale, mentre lo Yin è l’essenza femminile, la parte intuitiva e interiore.

In tal senso, scegliere di indossare un anello sulla mano sinistra sta a simboleggiare il nostro lato intimo, sensibile e creativo; al contrario, la mano destra rappresenta la logica, la razionalità e il controllo.

Anello al pollice

Il pollice è simbolo di forza, potenza e auto affermazione. Se porti un anello sul pollice, probabilmente sei una persona caparbia, che desidera raggiungere i propri obiettivi riuscendo a superare qualsiasi difficoltà, contando solo sulle proprie forze.

Anello all’indice

L’indice simboleggia la leadership, l’autorità e l’ambizione. Sfoggiare un anello qui rappresenta voglia di potere e di affermazione, ma anche che sei una persona perspicace e carismatica, dal carattere forte, che ha grande autostima.

Anello al dito medio

Il dito medio rappresenta l’armonia, non per questo è al centro della mano. E’ simbolo di giustizia, correttezza e introspezione. Chi porta l’anello su questo dito è una persona riflessiva e profonda.

Anello all’anulare

L’anulare rappresenta la parte creativa, sensibile, l’espressione del proprio io interiore. Indossare un anello su questo dito sta a simboleggiare un animo sensibile e romantico; sei probabilmente una persona creativa e spirituale.

Anello al mignolo

Il mignolo sta a simboleggiare l’intuizione, l’intelligenza, l’avere grandi capacità comunicative.

Anelli su tutte le dita

Portare gli anelli su tutte le dita, invece, non ha alcun significato poiché la simbologia di ogni dito viene persa. E’ come non avere anelli, perché nessun dito è enfatizzato e messo in risalto rispetto agli altri. Se, invece, non si indossano anelli probabilmente si è persone insicure, che non vogliono esporsi.

