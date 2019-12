In questa immagine c’è un bambino, lo vedi? Solo il 25% ci riesce

In questa immagine c’è un bambino, riesci a vederlo? All’apparenza sembra una normale foto che ritrae un uomo e una donna abbracciati sulla riva di un lago. Ci sono un paesaggio romantico e un albero che incornicia la coppia di innamorati.

Un’immagine che potrebbe essere come tante altre, ma in realtà non lo è perché in essa è contenuta una sfida visiva che in tanti, hanno definito difficile da decifrare. Che ci crediate o no, in questa immagine si nasconde un bambino e il vostro compito è proprio quello di trovarlo in una manciata di secondi.

Guarda la foto e conta fino a cinque. Lo vedi?

Se l’hai trovato, di certo andrai ad alzare la media perché finora i creatori di questa illusione ottica giurano che solo il 25% delle persone è in grado di vedere un bambino nell’immagine.

Le illusioni ottiche servono per esercitare i neuroni del nostro cervello e migliorare l’acuità visiva. Anche se questo potrebbe sembrare un giochino sciocco, in realtà è sempre bene allenarci con sfide che ci fanno pensare e analizzare. Se passati questi 5 secondi ancora non riesci prova a cambiare prospettiva. E guarda l’immagine nel suo insieme. Piccolo suggerimento: i piedi sono all’inizio dei rami dell’albero e il naso alla fine. Ora lo vedi?

Applica la tua capacità di concentrarti al massimo e risolvi l’enigma. Buon divertimento!

Fonte e foto

Leggi anche: