In amore scegli qualcuno che voglia crescere al tuo fianco

Amare non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione. Lo ricorda a tutti noi una delle frasi più celebri di Antoine de Saint-Exupéry. Per guardare insieme nella stessa direzione è importante avere al nostro fianco una persona che voglia crescere insieme a noi.

L’amore è il sentimento più potente che possiamo provare nella nostra vita. Trascende il tempo e lo spazio, muove le montagne, sfugge alla ragione. Amare significa accettare le altre persone per quello che sono, nonostante i loro difetti.

Quando troverete l’amore della vostra vita, vi impegnerete al massimo per tenerlo al vostro fianco per vivere un’esperienza duratura.

Amare significa avere fiducia nell’altro, non essere alla ricerca della perfezione ma di un equlibrio solo vostro all’interno della coppia. Quando ci si ama davvero insieme ci si sente al sicuro in qualsiasi luogo del mondo.

Per crescere insieme come coppia, scegliete qualcuno che sia pronto non solo a supportarvi ma anche a pensare alla propria evoluzione interiore. Non possiamo cambiare le altre persone ma possiamo lasciarle libere di evolversi.

Una persona che vuole crescere al vostro fianco è pronta a lavorare su se stessa per guarire le vostre ferite e sa che voi sarete sempre presenti quando avrà bisogno di aiuto. È pronta a rispettarvi e a impegnarsi per conoscervi davvero fino in fondo.

Crescere insieme come coppia diventa un viaggio fantastico se ognuno è disposto a condividere con l’altro i propri momenti di gioia ma anche a mostrare le proprie ombre e le difficoltà che incontra nella vita quotidiana in modo da potersi supportare a vicenda.

“Legati ai nostri fratelli da un fine comune e situato fuori di noi, solo allora respiriamo, e l’esperienza ci mostra che amare non significa affatto guardarci l’un l’altro ma guardare insieme nella stessa direzione. Non si è compagni che essendo uniti nella stessa cordata, verso la stessa vetta in cui ci si ritrova…” (Antoine de Saint-Exupéry, da Terra degli uomini).

Leggi anche: LA PREGHIERA DI ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY CHE CI INSEGNA L’ARTE DEI PICCOLI PASSI

Il vero amore arriva quando siamo pronti ad accoglierlo. Lo riconosciamo quando ci dona gioia, quando ci rende sereni e quando ci aiuta a diventare delle persone migliori.

Leggi anche: IL VERO AMORE ARRIVA AL MOMENTO GIUSTO, NON ELEMOSNARLO, NON FARTI MANIPOLARE

Chi ha la possibilità di accogliere nella propria vita una persona pronta alla crescita della coppia e ad affrontare insieme le gioie che arriveranno ma anche le difficoltà avrà una fortuna immensa.

Amare è crescere insieme, viaggiare insieme, avere una meta comune da raggiungere, scegliere un obiettivo da realizzare e lottare per ottenerlo. Siete d’accordo?

Illustrazioni di Nidhi Chanani