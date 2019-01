La tristezza, come la felicità, fa parte della vita. Non potrebbero esistere l’una senza l’altra. A ognuno di voi probabilmente è capitato di avere a che fare con una persona triste almeno una volta nella vita. Come fare per aiutare una persona triste?

Alcune persone sono molto brave nel dare conforto a chi sta soffrendo. Altri invece non sanno davvero come comportarsi e quasi rimangono paralizzate di fronte ad una persona triste. A volte chi è triste ha bisogno di essere lasciato un solo, mentre altre volte vorrebbe un po’ di compagnia, anche se forse non ha il coraggio di chiederlo.

La cosa più importante da fare prima di decidere di aiutare una persona triste è chiederle se ha davvero bisogno di noi. Aiutare gli altri solo quando lo vogliono davvero è fondamentale per essere davvero utili alle loro esigenze e per scoprire come supportarli nel modo giusto.

Certe persone di fronte a chi è triste non sanno davvero cosa fare e come reagire. C’è chi, troppo empatico, si lascia trascinare dalla tristezza dell’altro e cade in un vortice che non consente a nessuno dei due di risollevarsi. Ma c’è anche chi decide di fingere che va tutto bene e che la tristezza dell’altra persona sia solo qualcosa di passeggero che non lo riguarda minimamente.

A volte la tristezza si trasmette in maniera così forte da una persona all’altra che il rischio è quello di ritrovarsi in breve tempo in una vera e propria valle di lacrime. È giusto piangere. È giustissimo sfogarsi quando si è tristi, ma ad un certo punto, se notate che la persona che sta soffrendo non riesce proprio a risollevarsi, forse è giunto davvero il momento di reagire e di entrare in gioco per darle un po’ di conforto e per strapparle un sorriso.

Però non dobbiamo abusare della tristezza degli altri e non dobbiamo nemmeno violarla. Chi è triste ha il pieno diritto di esserlo. Ciò non toglie che possiamo essere d’aiuto alle persone tristi per fare in modo che entrino in contatto con un punto di vista diverso sulla situazione che stanno vivendo e per aiutarle a ritrovare il coraggio di reagire che forse hanno perso.

Cosa possiamo fare, nel concreto, per prenderci cura di una persona triste?

Ce lo mostra John Saddington, un giovane illustratore di San Francisco che ha pubblicato sul suo sito web delle immagini dedicate alle persone tristi e a chi vorrebbe aiutarle. Queste illustrazioni davvero tenere stanno facendo il giro del Web. Mentre a volte chi è triste vorrebbe concedersi un momento di solitudine, altre volte la vicinanza e qualche coccola in più sono un’ottima soluzione per sentirsi subito un po’meglio.

Le illustrazioni ci fanno capire che una persona triste potrebbe semplicemente avere bisogno di un momento di relax, di un abbraccio che le dia conforto e di qualcuno che si prenda cura di lei portandole qualcosa da mangiare e da bere.

Ecco cosa ci insegnano le fantastiche illustrazioni dedicate alle persone tristi e a chi vorrebbe aiutarle, con tanta tenerezza e con un pizzico di umorismo.

1) Srotolare e stendere una coperta per terra

2) Prendere in braccio la persona triste

3) Farla sdraiare sulla coperta

4) Avvolgerla nella coperta

5) Portarla sul divano

6) Abbracciarla

7) Scegliere il suo film preferito

8) Darle qualcosa di buono da mangiare

9) Portarle da bere

10) Renderla felice

E soprattutto permetterle di sfogarsi, se vuole, e di raccontarci il vero motivo per cui si sente triste. Parlare dei problemi, anche con qualche lacrima, aiuta tutti a stare un po’ meglio.

Leggi anche:

Marta Albè

Fonte foto: John Saddington