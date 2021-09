La zucca più grande del mondo è italiana, e presto entrerà nel Guinness dei Primati

La zucca più grande e pesante del mondo arriva dalla provincia di Pisa: presto arriverà anche la certificazione ufficiale del World Guinness Record

Un primato tutto italiano quello della zucca più grande del mondo, con un peso di ben 1.226 kg. A coltivarla è stato Stefano Cutrupi – un agricoltore di Radda in Chianti (in provincia di Pisa) che da 14 anni, oltre a coltivare zucche, coltiva anche il sogno di battere un record mondiale con i suoi ortaggi.

Infatti, non è cosa da poco ottenere ortaggi così grandi. Per partecipare alle competizioni, è importante riuscire a calcolare le tempistiche di maturazione delle zucche, considerando che le condizioni meteo possono anticipare o ritardare il processo: se la zucca maturasse troppo in anticipo, rischierebbe di marcire prima che si svolga la competizione, finendo così squalificata; allo stesso modo, una zucca non completamente matura non ha raggiunto il suo massimo peso, e ciò inficerebbe il suo risultato in graduatoria.

La zucca gigante non è ancora ufficialmente entrato nel Libro del Guinness World Record perché alla presentazione dell’ortaggio non erano presenti i giudici ufficiali a certificare il record – ma è solo questione di tempo: il precedente record mondiale, toccato nel 2016 da un agricoltore belga con la sua zucca da 1.190 kg, è stato battuto. Dopo il riconoscimento ufficiale, l’enorme cucurbitaceo resterà esposto a Stoccarda, dove si svolgono anche i campionati europei degli ortaggi da record.

Fonte: Lo Zuccone

