Un meteorite piomba sulla sua casa, se lo rivende e diventa milionario

Nella vita, la fortuna va costruita giorno dopo giorno ma ci sono casi in cui ti piomba letteralmente dal cielo. Non potremmo descrivere in modo diverso la storia di Joshua, un giovane artigiano indonesiano che costruisce bare e che di certo non era mai stato ricco. Ma un giorno un meteorite piomba sulla sua casa. E non era una roccia qualunque ma un materiale preziosissimo risalente a miliardi di anni fa. L’enorme sasso spaziale gli ha permesso di diventare milionario.

Sembra una storia incredibile, da film, ma è successa davvero e il protagonista è il 33enne Josua Hutagalung che vive in Indonesia, non lontanto da Sumatra. Il giovane è diventato milionario da un momento all’altro quando un pezzo di roccia spaziale da 2 kg ha distrutto il tetto della sua veranda, fatta di lamiera.

Joshua era a casa quando ha sentito un forte boato, è corso all’esterno e ha visto un sasso fumante e molto caldo. Era un meteorite, uno dei più preziosi che potessero mai piombare sulla Terra. Il “sasso” risale infatti a 4,5 miliardi di anni ed è uno dei più importanti ritrovamenti di questo tipo mai registrati.

Il meteorite è classificato infatti condrite carboniosa CM1/2, una varietà estremamente rara che secondo gli scienziati contiene amminoacidi unici e altri elementi essenziali necessari per la scintilla della vita stessa. In altre parole, potrebbe contenere elementi utili a capire come sia nata la vita sul nostro pianeta. Un sogno per gli scienziati e gli astrobiologi.

“Il rumore era così forte che ha fatto tremare la casa. Ho visto che il tetto di lamiera aveva un buco e ho cercato l’oggetto che lo aveva provocato”, ha raccontato. “Quando l’ho sollevata, la pietra era ancora calda”.

Due giorni dopo la scoperta, un residente locale ha offerto una cifra altissima per la roccia spaziale, che Joshua ha rifiutato, convinto che si trattasse di uno scherzo.

“Ha fatto la sua offerta con leggerezza, quindi mi sono rifiutato di venderla.”

Qualche settimana dopo, l’esperto di meteoriti Jared Collins è stato inviato dagli Usa in Indonesia per vedere il meteorite.

“Ho preso tutti i soldi che potevo raccogliere e sono andato da Joshua, che si è rivelato un saggio negoziatore. Il mio telefono ha squillato di continuo ricevendi offerte folli per acquistare il meteorite.

E Joshua ha capito che vendere quella roccia poteva davvero dare una svolta alla sua vita, così l’ha venduta allo scienziato per circa 2,2 milioni di euro. A sua volta, Collins l’ha ceduta a un collezionista statunitense, che attualmente la conserva al Center for Meteorite Studies dell’Università dell’Arizona.

Con la somma ricavata, Hutagalung ha spiegato di avere abbastanza soldi da smettere di lavorare ma ha pensato anche ai bisognosi della sua comunità, nel villaggio di Setahi Nauli.

“Ho speso tutti i 200 milioni di rupie che ho ottenuto dalla vendita del meteorite a Collins per aiutare la mia famiglia e gli orfani, costruire una chiesa e riparare le tombe dei miei genitori”, ha detto mercoledì al Jakarta Post.

Frammenti del meteorite, acquistati da un secondo collezionista, sono attualmente in vendita su eBay per 850 euro al grammo,

Quando si dice che la fortuna bussa alla tua porta…

Fonti di riferimento: Dimsumdaily, Thejakartapost

LEGGI anche: