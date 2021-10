Weather Photographer of the Year 2021: è italiana la foto più bella del mondo sui fenomeni meteorologici

Anche quest’anno sono stati annunciati i vincitori del Weather Photographer of the Year 2021, il concorso fotografico organizzato dalla Royal Meteorological Society.

Ad aggiudicarsi il primissimo premio, sbaragliando ben 8.900 concorrenti provenienti da 114 paesi, è stato Giulio Montini con “Morning Fog”, ovvero “Nebbia mattutina”. Un’immagine davvero suggestiva che ritrae una giornata autunnale avvolta dalla nebbia, nel comune di Airuno, Italia.

Al secondo posto troviamo Evgeny Borisov con “Self Portrait in a Boat”, una foto scattata tramite un quadricottero che ritrae dall’alto il lago Kok-Kol in Russia. Al terzo posto Serge Zaka con “Lightning from an Isolated Storm over Cannes Bay”.

Ecco allora una selezione delle fotografie vincitrici più emozionanti a partire dalla foto italiana più bella del mondo.

Morning Fog di Giulio Montini

Giulio Montini ha vinto il primo premio del prestigioso concorso con questa suggestiva foto, scattata da una piccola chiesa situata in cima a una collina, nel comune di Airuno, in una giornata autunnale avvolta dalla nebbia mattutina. Gli alberi assomigliano a nuvole e proiettano le loro ombre sul paesaggio circostante mentre la nebbia disperde la luce del sole.

Self Portrait in a Boat di Evgeny Borisov

Si trovava sul lago Kok-Kol in Russia il fotografo Evgeny Borisov quando ha scattato questa foto tramite un quadricottero. Ha atteso che la neve scendesse sul lago in modo che l’acqua, circondata dal bianco del manto nevoso, risaltasse maggiormente.

Lightning from an Isolated Storm over Cannes Bay di Serge Zaka

Ha aspettato più di 8 ore Serge Zaka per fotografare questo fulmine in una notte di luna piena, nella famosa baia di Cannes, nel sud della Francia. Fulmine grazie al quale si è aggiudicato il terzo premio del concorso e il primo premio secondo il giudizio del pubblico.

Joy of Childhood di Muhammad Amdad Hossain

Tra le foto vincitrici di questa edizione anche Joy of Childhood di Muhammad Amdad Hossain, che l’ha scattata a Chittagong, in Bangladesh, zona caratterizzata da un clima tropicale monsonico. Quando arriva la stagione delle piogge, i bambini del villaggio festeggiano giocando nell’acqua.

York Flooding di Andrew McCaren

Una scena davvero incredibile e improbabile quella immortalata da Andrew McCaren lungo una strada allagata.

Kansas Storm di Phoenix Blue

Il diciassettenne Phoenix Blue è il vincitore del “Young Weather Photographer of the Year 2021”. La sua fotografia ritrae una supercella in arrivo nei cieli del Kansas, Stati Uniti. Una tipologia di temporale molto potente e potenzialmente pericoloso.

Foggy Morning di Christopher de Castro Comeso

Con questa foto Christopher de Castro Comeso ha vinto il primo premio nella categoria “Weather Photographer of the Year 2021 Mobile Phone”. L’immagine ritrae il Qasr Al Hosn, uno dei monumenti più antichi di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, durante la formazione di una fitta nebbia.

Thunderstorm vs Beauty di Fynn Gardner

Il giovanissimo Fynn Gardner, di soli 14 anni, ha scattato questa fotografia nella foresta di Frenchs, in Australia, subito dopo un temporale, conquistando la giuria.

