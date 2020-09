Europe’s New Wild: la bellissima serie tv che racconta il ritorno della fauna selvatica in Europa

Una serie tv in sei parti per raccontare il ritorno della fauna selvatica in Europa. Parliamo di “Europe’s New Wild”, coprodotta da Rewilding Europe, Off the Fence Productions e Bonne Pioche che sarà trasmessa in più di 45 lingue, raggiungendo almeno 140 milioni di case in più di 160 paesi. Stasera in Italia alle 21 sarà trasmessa la prima puntata da Nat Geo Wild.

Obiettivo quello sensibilizzare e sostenere il ritorno e la ricostituzione della fauna selvatica europea. Gran parte delle riprese sono state girate nelle aree operative di Rewilding Europe.

“Europe’s New Wild ha richiesto diversi anni di preparazione, quindi questo è un momento davvero eccitante per tutte i soggetti coinvolti”, afferma l’amministratore delegato di Rewilding Europe Frans Schepers, uno dei produttori esecutivi della serie. “Ogni episodio racconta una storia diversa, ma la serie ha un tema che le unisce tutte: il ritorno della magnifica fauna europea, della natura selvaggia e dell’impatto positivo del rewilding”.

Cosa vedremo

Il bisonte europeo che ritorna nei Carpazi meridionali della Romania. I grifoni che prendono il volo in numero sempre maggiore sui Monti Rodopi della Bulgaria. La ripresa dell’orso bruno marsicano che pattuglia le pendici dell’Appennino centrale italiano. Dai paesaggi ghiacciati dell’Artico alle abbondanti zone umide fluviali, dalle foreste profonde alle aspre vette delle montagne, gli spettatori del Europe’s New Wild assisteranno a una serie sorprendente di fauna selvatica che ritorna e prospera, a volte nei luoghi più inaspettati.

“Come rappresentazione intima del comportamento e della conservazione della fauna selvatica, e girato quasi interamente in Ultra-High Definition, Europe’s New Wild sembra semplicemente incredibile”, afferma Andrew Zikking, direttore creativo di Off The Fence Productions. “Affrontando una serie di temi, abbiamo davvero dato alle persone un incentivo per continuare a guardare il prossimo episodio”.

Ecco una breve sinossi di ogni episodio

Ritorno dei Titani

Nei Carpazi della Romania, la reintroduzione del bisonte europeo sta trasformando la terra e rendendo ancora più selvaggio il cuore selvaggio dell’Europa.

La lince scomparsa

Intraprendi un viaggio in Spagna e Portogallo, dove la sfida dello spopolamento rurale si trasforma in un’opportunità per recuperare la natura selvaggia.

Salvare gli orsi d’Europa

I team di rewilding trovano i modi per far convivere orsi e persone, consentendo agli animali di ricolonizzare alcuni dei luoghi più selvaggi d’Europa.

L’Amazzonia europea

Un’incredibile varietà di fauna selvatica trova rifugio nel Delta del Danubio, la zona umida senza rivali d’Europa.

Il ritorno degli spazzini

In Bulgaria e in Grecia è in corso una battaglia per rilanciare una rete alimentare interrotta. Il ripristino dei processi naturali sta restituendo un’armonia selvaggia all’aspro paesaggio balcanico.

Terra di neve e ghiaccio

La Lapponia svedese, la natura selvaggia unica del nord Europa, ospita il popolo Sami, fauna iconica e uno spettacolo naturale consacrato dal tempo.

Fonte: Rewilding Europe

