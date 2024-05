Queste sono le 50 spiagge più belle del mondo 2024 (e 3 tra cui la seconda sono delle perle tutte italiane)

L’Italia si difende benissimo tra le 50 spiagge più belle del mondo piazzando 3 meraviglie in classifica: Cala Mariolu, Cala Goloritzé e la Spiaggia dei Conigli

L’Italia può vantare alcune delle spiagge più spettacolari al mondo, come conferma la recente classifica di The World’s 50 Best Beaches. In particolare spicca Cala Mariolu in Sardegna che si è guadagnata un meritato secondo posto, posizionandosi sopra rinomati paradisi tropicali come le Hawaii e le Filippine. La sua bellezza straordinaria e la privacy offerta la rendono una destinazione ambita per chi cerca paesaggi suggestivi e avventure uniche.

Situata lungo la costa orientale dell’Isola, Cala Mariolu è accessibile solo via mare o attraverso sentieri scoscesi, regalando un’esperienza emozionante a chi la visita (con numero limitato a 700 persone contemporaneamente).

Le escursioni sulle scogliere circostanti offrono panorami mozzafiato sulla baia, circondata da rocce frastagliate. L’acqua cristallina, che varia dalle tonalità di zaffiro all’acquamarina brillante, crea un contrasto suggestivo con la spiaggia di ciottoli bianchi, creando un’atmosfera magica e incantata.

Cala Goloritzé al 19° posto e la Spiaggia dei Conigli al 50°

Ma Cala Mariolu non è l’unica perla italiana ad essere stata riconosciuta tra le 50 migliori spiagge al mondo. Anche Cala Goloritzé, sempre in Sardegna, e la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa hanno conquistato un posto nella prestigiosa classifica.

La prima, nota per il suo pinnacolo in roccia calcarea e protetta da rigide normative per preservarne l’ambiente (si deve attraccare a 200 metri dalla riva e possono stare solo 250 persone in contemporanea su prenotazione), si è posizionata al diciannovesimo posto. La seconda, immersa nella riserva naturale marina protetta di Lampedusa, si è piazzata al cinquantesimo posto, confermando il suo status di autentica meraviglia naturale.

Quanto alla spiaggia vincitrice, al primo posto troviamo la spiaggia caraibica di Trunk Bay. È famosa per la sua sabbia molto morbida, per le acque cristalline e per le barriere coralline colorate che caratterizzano il tratto di costa dell’isola di St Johns, nelle Isole Vergini.

La classifica delle 50 spiagge più belle del mondo

Trunk Bay – Stati Uniti Cala Mariolu – Italia Baia di Meads – Anguilla Spiaggia di Entalula – Filippine Spiaggia di Voutoumi – Grecia Talbot Bay – Australia Spiaggia rosa – Indonesia Anse georgette – Seychelles Laguna Verde – Polinesia Francese Isola del Ferro di Cavallo – Myanmar Calo des Moro – Spagna Le Morne Beach – Mauritius Spiaggia di Aharen – Giappone Spiaggia di Lanikai – Hawaii One Foot Island – Isole Cook Playa Balandra – Messico Grace Bay – Isole Turks e Caicos Spiaggia di Puinn – Norvegia Cala Goloritze – Italia Anchor Bay Beach – Australia Gardner Beach – Ecuador Anse Source D’Argent – Seychelles Spiaggia della Libertà – Thailand Cayo de Agua – Venezuela Praia de Marinha – Portogallo Seven Mile Beach – Isole Cayman Grote Knip – Curçao Horseshoe Bay – Bermuda Spiaggia di Fteri – Grecia Baia di Maundays – Anguilla Cayo Zapatilla – Panama Spiaggia dei Massi – Sud Africa Wharton Beach – Australia Grand Anse – Grenada Baia do Sancho – Brasile Spiaggia Kelebekler Vadisi – Turchia Colombier Beach – St. Barth Playa Xpu Ha – Messico Kelingking Beach – Indonesia Spiaggia di Kapalua Bay – Hawaii Spiaggia dei Diamanti – Islanda Pipe Greek Sandbar – Bahamas Cayo Levantado – Repubblica Domenicana Henderson Beach – Stati Uniti Bon Bon Beach – Filippine Cathedral Cove Beach – Nuova Zelanda Playa Varadero – Cuba Kynance Cove – Regno Unito Spiaggia dell’Aquila – Aruba Spiaggia dei Conigli – Italia

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Best Beaches In The World, 2024

Ti potrebbe interessare anche: