Scopri le 10 spiagge più affascinanti dell'isola di Lefkada, dalle acque cristalline e le sabbie bianche, un vero paradiso per gli amanti del mare e del relax.

Lefkada è una delle isole più selvagge della Grecia, un posto ideale per chi oltre a un tuffo in acque cristalline, vuole regalarsi un pizzico di avventura, perché anche arrivare sul litorale comporta più o meno brevi passeggiate. Ecco le 10 spiagge più belle di Lefkada.

Nominarle tutte sarebbe impossibile, perché a Lefkada ci sono alcune delle spiagge più belle della Grecia e hanno davvero scenari bellissimi perché si trovano sull’isola a cavallo tra Corfù e Cefalonia. Un perfetto mix tra relax ed escursionismo, grazie a borghi di montagne, scogliere e sentieri.

Ma non solo, si narra che Lefkada sia la vera Itaca, descritta da Omero nei suoi poemi e che proprio da una delle scogliere dell’isola trovò la morte la poetessa Saffo.

Si dice, infatti, che per un amore non corrisposto si gettò da una rupe nell’isola di Lefkada, precisamente nella spiaggia sotto la rupe nei pressi di Porto Katsiki che viene appunto chiamata “Salto di Saffo”.

Porto Katsiki

La prima tappa non può non essere Porto Katsiki situato a poco più di 40 chilometri dalla città. È una delle spiaggia della Grecia più gettonate, infatti è sempre affollata. Per arrivarci bisogna percorrere ripidi gradini a picco sulle scogliere bianche, ma ne vale la pena: il paesaggio è idilliaco.

Una volta arrivati sulla splendida spiaggia di Porto Katsiki, potrete godervi un relax super confortevole noleggiando lettini e ombrelloni a soli € 7 al giorno. Tuttavia, se preferite un po’ di privacy e tranquillità, le scogliere offrono molti punti ben ombreggiati. In cima alle scale che conducono alla spiaggia troverete un comodo parcheggio, un bar dove gustare bevande rinfrescanti e taverne che servono piatti della cucina tradizionale e pesce freschissimo. E se non volete alzarvi dal vostro posto, potete ordinare uno snack chiamando il ristorante o il personale che passa periodicamente, così potrete gustare i vostri desideri direttamente sotto l’ombrellone! Ma ciò che non potete assolutamente perdervi è lo splendido tramonto sulla baia, regalandovi il momento più romantico e indimenticabile della vostra vacanza a Lefkada.

Come arrivare

Per raggiungere la bellissima spiaggia di Porto Katsiki, avete due opzioni: auto o taxi boat. Se optate per l’auto, partendo da Lefkada Città, impiegherete circa un’ora lungo una strada semplice e ben segnalata. Una volta giunti, dovrete parcheggiare e scendere verso la spiaggia attraverso una scalinata apposita. In alternativa, potete prendere uno dei taxi boat che partono dai villaggi di Vassiliki e Nidri. In circa un’ora e mezza, vi porteranno direttamente sulla splendida baia rocciosa di Porto Katsiki.

Egremni

Egremnoi è un’altra bellissima spiaggia greca, ma difficile da raggiungere, dal momento che per accedervi bisogna scendere circa 350 gradini. Anche qui spiaggia bianchissima e le scogliere creano un paesaggio avventuroso. Rispetto a Porto Katsiki è meno affollata, ma di certo non la troverete mai deserta.

Qui troverete file di ombrelloni e sdraio: per un set composto da un ombrellone e due lettini, il costo è di circa 8€ per l’intera giornata. La sabbia fine che vi accarezza ad ogni passo, la parete rocciosa che la abbraccia e le molteplici sfumature del suo azzurro sono uniche: rimarrete incantati davanti a tanta bellezza!

Essendo esposta ad ovest, la spiaggia spesso è ventilata. Prima di prenotare un’escursione, assicuratevi che il vento non sia troppo forte, altrimenti potrebbe rendere meno piacevole sia il tragitto in barca che la vostra giornata in spiaggia.

Milos

Milos è la spiaggia ideale per chi ama la natura, la tranquillità e non di certo i comfort. Tra i promontori rocciosi, la sabbia e la ghiaia non ci sono strutture attrezzate. Per arrivarci si può affittare un’imbarcazione o fare una camminata di circa mezz’ora lungo un sentiero un po’ impegnativo che vi porterà verso il mare blu cobalto.

Una vasta distesa di sabbia bianca, punteggiata qua e là da ciottoli che gradualmente si trasformano in sabbia. Essendo parte delle spiagge più incantevoli dell’isola di Lefkada, è certamente una delle mete più popolari, quindi vale sempre la regola: arrivate presto.

Lettini e ombrelloni sono disponibili a un costo giornaliero medio che oscilla tra i 15€ e i 20€ (leggermente al di sopra della media delle isole greche, ma ancora sotto la media delle spiagge italiane). Incuneata tra due promontori rocciosi, avvolti da una lussureggiante vegetazione, la spiaggia di Milos vanta un mare straordinario, con un colore azzurro intenso che tende al blu cobalto.

Le sue acque cristalline e quasi tiepide la rendono la meta preferita dalle famiglie! L’unico inconveniente potrebbe essere il vento, che può essere più forte in alcuni giorni rispetto ad altri, quindi è consigliabile controllare le previsioni meteorologiche il giorno prima per essere sicuri

Pefkoulia

Se siete una famiglia con bambini, tappa obbligata è la spiaggia di Pefkoulia. Sicura e di facile accesso, Pefkoulia si trova vicino a San Nikitas, un villaggio grazioso e pieno di servizi. La spiaggia però è sempre affollata, anche se grazie alla presenze di qualche scogliera potrete ricavarvi qualche angolo più tranquillo.

La costa è molto lunga e presenta sabbia mescolata a ciottoli, con massi grandi lungo i lati dove i nudisti e la comunità LGBTQ+ spesso si rifugiano. La zona centrale è attrezzata con lettini, ombrelloni e caffè. Ci sono anche servizi igienici, spogliatoi e docce concentrati qui, con un accesso comodo al mare sulla destra. Tuttavia, il fondale roccioso e la profondità vicino alla riva richiedono attenzione nel nuotare e l’uso di scarpe apposite. Il mare è aperto e talvolta agitato.

Kathisma

Siete giovani e belli? Kathisma allora fa per voi. È una spiaggia molto amata dai ragazzi soprattutto perché oltre il mare cristallino, c’è la possibilità di praticare sport acquatici, ma bisogna stare molto attenti: il vento da nord-ovest, crea qui grandi onde.

L’ampia spiaggia di Kathisma è famosa per i suoi ciottoli bianchissimi e il mare cristallino dal caratteristico colore azzurro tipico delle spiagge di Lefkada. Lettini e ombrelloni sono disponibili a un costo medio di circa 15€ – 20€, leggermente sopra la media greca ma ancora al di sotto della media italiana.

Se cercate un ambiente tranquillo, questa potrebbe non essere la spiaggia adatta a voi, a causa della presenza di beach bar e della natura festaiola che caratterizza la zona, soprattutto nel Copla Beach Bar, dove famosi DJ si alternano a partire dalle 16.00.

La spiaggia è sempre piuttosto affollata e vivace, con molte attività disponibili tra cui il parapendio per gli amanti delle emozioni forti, e una vasta scelta di sport acquatici. Il tramonto è il momento ideale per un aperitivo, specialmente considerando che vi trovate sul lato ovest dell’isola, dove si possono ammirare i tramonti più spettacolari.

Mikros Gialos

A Mikros Gialos, la natura è protagonista perché la spiaggia si trova in un’insenatura della costa, protetta dai rilievi circostanti, riparata dal vento e dalla caratteristica forma a mezzaluna, composta da ciottoli bianchi che affondano nelle acque limpide.

Sulla spiaggia di Mikros Gialos troverete lettini e ombrelloni a 6/7 euro al giorno, forniti dai due stabilimenti presenti. Questi stabilimenti offrono un rifugio dal caldo estivo, dove potrete rilassarvi e godervi una bevanda rinfrescante o gustare del pesce fresco cucinato sapientemente.

L’ombra degli alberi e la brezza marina rendono l’atmosfera piacevolmente tranquilla, perfetta per una pausa dal sole. Nei dintorni, vi consigliamo di praticare lo snorkeling per ammirare i colorati pesci che popolano la zona e di fare una lunga nuotata nelle calme acque della baia.

Agiofili

Agiofili è un’altra caletta non facilissima da raggiungere. A piedi bisogna affrontare una ripida discesa, più semplice invece arrivarci in barca dal porto di Vassiliki. Sconsigliata nell’ora di punta perché potreste non trovare un posto, meglio andarci di buon mattino per assicurarsi la vista di un paesaggio marino in contrasto con la scogliera bianca.

La spiaggia di Agiofili offre servizi di noleggio ombrelloni e lettini a 7€ presso il bar sulla sabbia, dove potrete anche acquistare bevande rinfrescanti e snack.

Se desiderate un pasto più sostanzioso, potete dirigervi ai ristoranti sul porto di Sivota, a pochi chilometri di distanza, dove potrete gustare piatti tipici e fare una passeggiata sul pittoresco lungomare dopo pranzo.

Gialos

Gialos è la spiaggia ideale per chi ama uno stile selvaggio e un paesaggio incontaminato. L’arenile è fatto di ciottoli e si trova nella parte occidentale dell’isola. Anche se solitaria e tranquilla, anche qui ci sono stabilimenti balneareari, ma anche tanta spiaggia libera. Per raggiungerla, è necessario percorrere qualche chilometro lungo una strada sterrata e tortuosa. Questa spiaggia offre servizi di noleggio ombrelloni e alcune taverne. Sul versante nord, è possibile praticare il campeggio libero e il naturismo.

Vassiliki

La spiaggia di Vassiliki si trova sulla costa meridionale dell’isola di Lefkada, è un luogo molto turistico, ma la baia è protetta, c’è la certezza così di trovare il mare calmo e cristallino. Il fondale è basso, quindi adatto anche alle famiglie con bambini.

La spiaggia di Vasiliki è rinomata a livello internazionale per il windsurf e il kitesurf, grazie al vento costante che la rende ideale per praticare questi sport nel primo pomeriggio. Se non siete appassionati di queste attività, potete comunque godervi le acque sicure e poco profonde, perfette anche per i bambini. La spiaggia è ben attrezzata con lettini, ombrelloni e numerosi bar e chalet sulla spiaggia, dove potrete rilassarvi con una bevanda fresca ammirando il mare azzurro.

Afteli

Un paradiso di macchia mediterranea è la spiaggia di Afteli, una piccola baia rocciosa della costa meridionale, con un mare trasparente color smeraldo. Anche in questo caso, si arriva al litorale dopo una lunga strada che attraversa la montagna sul mare: un piccolo sacrificio, ma vi assicuriamo che ne vale la pena!

La spiaggia è molto piccola pertanto può essere affollata. È presente una taverna dove potete rinfrescarvi o noleggiare lettini con ombrellone.

