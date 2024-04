Grecia: le 10 spiagge più belle da vedere almeno una volta nella vita

Esplora le 10 spiagge più belle della Grecia, una lista di destinazioni imperdibili per gli amanti del mare e delle spiagge spettacolari.

Quali sono le spiagge più belle della Grecia? La Grecia è uno dei luoghi più visitati al mondo perché oltre a racchiudere in sé un patrimonio storico e culturale straordinario, vanta delle splendide spiagge e un mare azzurro incorniciato nell’architettura ellenica fatta da case bianche con porte e finestre blu.

Vi avevamo già parlato di 12 isole più belle e meno turistiche della Grecia e dei consigli per scegliere quella giusta a seconda del tipo di vacanza prefissata.

Fare una classifica delle spiagge più belle sarebbe impossibile perché solo l’Arcipelago delle Cicladi conta oltre 200 isole, ne abbiamo scelte 10 quelle che abbiamo visitato e che ci sono piaciute di più.

Grecia: le 10 spiagge più belle

Spiaggia di Manganari, Ios

La spiaggia di Manganari si trova a Ios ed è una splendida baia divisa in 5 dune di sabbia dorata. Si trova a 23 chilometri dal porto di Ormos sulla costa meridionale dell’isola. A Manganari si possono praticare sport acquatici. Ideale anche per le famiglie.

Manganari è essenzialmente una spiaggia intervallata da una serie di piccole insenature che formano un paesaggio unico e fotogenico. Una strada ben asfaltata conduce a Manganari, rendendola facilmente raggiungibile.

Sebbene si trovi a 23 km da Chora (la città principale) di Ios, Manganari è estremamente popolare tra i viaggiatori greci e stranieri. È completamente attrezzata, con caffè e taverne nelle vicinanze. Tuttavia, essendo una spiaggia piuttosto grande, ci sono molti luoghi tranquilli e appartati.

Spiaggia di Gerakas, Zante

La spiaggia di Gerakas è a sud di Zante ed è una lunga striscia di sabbia soffice. È un luogo della Grecia incontaminato e dominato dalla natura selvaggia. Per questo a Gerakas ci sono anche le tartarughe Caretta Caretta e la spiaggia è all’interno del Parco marino protetto di Zante. Da maggio a ottobre, coloro che sono disposti a svegliarsi presto hanno l’opportunità di assistere alla meravigliosa scena della schiusa delle uova di tartaruga e alla faticosa ma emozionante corsa dei piccoli verso il mare. Proprio per questa importante funzione ecologica, la spiaggia è parte integrante del parco marino e, oltre a essere priva di grandi infrastrutture turistiche, è soggetta a restrizioni d’accesso che vanno da mezz’ora prima del tramonto fino a mezz’ora dopo l’alba.

Spiaggia Red Beach, Santorini

La Red Beach è sicuramente una delle più belle spiagge di Santorini. Il nome lo deve alla sua sabbia rossa di origine vulcanica. Qui c’è un meraviglioso panorama tra le scogliere e nelle vicinanze il sito archeologico dell’antica città minoica. Se siete amanti delle snorkeling questo è il luogo ideale per voi! La Red Beach è una spiaggia parzialmente attrezzata, soprattutto durante la stagione centrale, con ombrelloni disponibili a prezzi simili a quelli italiani. La sabbia scura può diventare molto calda e non c’è molta ombra. Non ci sono altri servizi, ed è consigliabile utilizzare scarpette da scoglio per entrare in acqua a causa dei ciottoli multicolori, ma non morbidi. La scogliera di lava dietro la spiaggia offre riparo dai venti, anche se occasionalmente si verificano cadute di pietre, quindi è delimitata da corde di sicurezza.

Spiaggia Sarakiniko, Milos

Sembra un paesaggio lunare ma è invece la spiaggia Sarakiniko di Milos: il bianco delle rocce vulcaniche è abbagliante e le forme modellate dal vento e dalle onde del mare regalano un’atmosfera quasi fiabesco.

La spiaggia di Sarakiniko offre solo natura, con il suo paesaggio bianco e il mare cristallino. Portate con voi tutto ciò di cui avete bisogno per godervi una giornata splendida, come asciugamani per le rocce affilate. Sdraiarsi sulle rocce è il modo migliore per rilassarsi a contatto con la natura. Prima di partire, assicuratevi di fare una sosta al mercato locale per acquistare cibo e bevande per un picnic in spiaggia. Armatevi di maschera e fate snorkeling per ammirare la meravigliosa fauna marina di Sarakiniko.

Spiaggia di Kalafatis, Mykonos

La Spiaggia Kalafatis di Mykonos è considerata il paradiso per gli amanti del windsurf, è una delle spiagge più grandi di Mykonos e amata soprattutto dagli sportivi per il vento costante e il mare sempre mosso. È il luogo ideale per praticare windsurf, kitesurf, immersioni e moto d’acqua. Non è una destinazione per la vita notturna, ma piuttosto per il relax e lo sport, rendendola adatta alle famiglie e a chi cerca tranquillità e privacy. La parte centrale della spiaggia è libera e offre riparo dal sole sotto gli alberi di tamerici.

Voidokilia nel Peloponneso

Sulla penisola nel sud della terraferma greca si trova la famosa spiaggia di Voidokilia, nella baia di Navarino. Conosciuta come una delle 10 spiagge più belle del mondo dal New York Times, è anche chiamata “ventre di vacca” per la sua forma a semicerchio. La sabbia fine, l’acqua verde-azzurra e la costa leggermente inclinata la rendono una meta turistica ideale per tutta la famiglia. La baia è circondata da uno scenario naturale impressionante.

S piaggia di Firiplaka, Milos

La spiaggia di Firiplaka è una piccola oasi di Milos. Qui oltre a un mare cristallino, il vero spettacolo sono le rocce di origine vulcaniche dai svariati colori: gialle, rosse, azzurre, verdi. La spiaggia di Firiplaka, una delle più amate dell’isola, è spaziosa e suggestiva. Arrivate presto per godervela in tranquillità. In estate, troverete un bar sulla spiaggia per pranzi veloci o uno snack rinfrescante, oltre al noleggio di lettini e ombrelloni a 10€ al giorno. Gli amanti degli sport acquatici possono noleggiare kayak o stand up paddle per esplorare la vicina Tsigrado. C’è anche una zona nudista più appartata sulla spiaggia. Per raggiungerla, basta un veicolo a noleggio (auto, scooter o quad); la strada è per lo più asfaltata, tranne l’ultima parte sterrata e ghiaiosa. Parcheggiate comodamente vicino alla spiaggia e godetevi il mare

S piaggia Aghios Nikolaos, Folegandros

È una bellissima spiaggia delle Cicladi meridionali e anche uno dei lidi più alla moda di Folegandros. Si raggiunge da Agali sia attraverso un sentiero sia con le barchette in partenza dal molo. È in assoluto la baia meglio posizionata rispetto ai venti. Agios Nikolaos è una baia senza lettini e ombrelloni in quanto l’ombra naturale degli alberelli e la sabbia morbida offrono un perfetto riposo ai bagnanti. Il relax può essere arricchito con lo snorkeling per esplorare i fondali ricchi di pesci. Per raggiungere la spiaggia, si può camminare da Ano Meria lungo un sentiero non ombreggiato e irregolare, oppure prendere il taxi boat. Si consiglia di indossare scarpe comode e partire al mattino per godersi al meglio la bellissima baia dopo circa 40 minuti di cammino.

Spiaggia Agios Prokopios, Naxos

La spiaggia Agios Prokopios si trova a Naxos, ha un mare così cristallino e limpido che dal 1985 è Bandiera blu. Viene considerata da molti come una delle più belle spiagge del Mediterraneo per il suo paesaggio magico. Tra la sabbia si trova una chiesetta dedicata a San Procopio.

Agios Prokopios è una vivace spiaggia adatta a tutti, con acque cristalline, sabbia chiara e una gamma completa di servizi. È popolare tra le famiglie, i giovani e coloro che cercano comfort. Sebbene ci siano meno naturisti rispetto al passato, si trovano principalmente all’estremità settentrionale. La spiaggia è protetta dal vento, rendendola ideale per il nuoto.

I servizi includono noleggio di ombrelloni e lettini a prezzi compresi tra 10 e 20€ al giorno. Gli appassionati di sport possono affittare attrezzature per praticare windsurf, immersioni e beach volley presso il Bluefindivers Naxos Diving Center.

Spiaggia Triopetra, Creta

La Spiaggia Triopetra di Creta è situata circa 50 chilometri a sud di Rethymno. Il suo nome deriva dalla tre rocce che emergono dall’acqua. Il paesaggio è selvaggio ma Triopetra è famosa soprattutto per la gran quantità di sport acquatici che vi si possono praticare. Arrivando a Triopetra, sarete accolti da uno scenario unico: rocce e grotte che creano un paesaggio surreale con una distesa di sassolini colorati, mare verde smeraldo e cielo azzurro. La spiaggia è spesso ventilata, perfetta per chi ama giocare tra le onde. Meno affollata delle spiagge più famose, offre ampi spazi per rilassarsi al suono delle onde. È possibile utilizzare ombrelloni, lettini e docce gratuitamente con una consumazione presso il bar o le taverne locali. Non perdete l’opportunità di esplorare le tre “pietre” che danno il nome alla spiaggia, specialmente al tramonto, per un’esperienza indimenticabile.