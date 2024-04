Meraviglie della Spagna: le 6 spiagge più belle delle Asturie (da visitare almeno una volta nella vita)

La costa asturiana offre distese ininterrotte di spiagge deserte e bianche dorate. Se volete fuggire dalle folle di turisti del Mediterraneo e scoprire le Asturie dove convergono montagne e mare dovete assolutamente leggere questo articolo. Le baie da cartolina sono circondate da scogliere frastagliate, vegetazione lussureggiante e alcune sono addirittura senza sbocco sul mare.

Ci sono posti che conquistano il vostro cuore dal momento in cui arrivate: le Asturie sono uno di questi. Da qualunque parte guardiate, vedrete madre natura nella sua forma più selvaggia, il verde delle montagne che si fonde con il blu scintillante del Mar Cantabrico. Estendendosi per oltre 340 km, la costa è definita da imponenti scogliere, profonde grotte e, ovviamente, bellissime spiagge. Ampie, minuscole, sabbiose, di ciottoli, incastonate tra le rocce: qualunque sia la vostra spiaggia, qui la troverete. Durante il vostro soggiorno nelle Asturie non dovete fare altro che esplorare i tesori della Cantabria. Ecco perché abbiamo pensato di stilare un elenco delle cinque spiagge più belle della regione.

Alcune delle spiagge più incantevoli delle Asturie non sono facilmente raggiungibili, il che significa che potreste godere di paesaggi mozzafiato senza doverli per forza condividere con migliaia di persone nello stesso momento. Paesaggi incantevoli rendono le escursioni degne di ogni passo, sia che siate amanti delle onde, sia che stiate cercando una vacanza per rilassarvi in un idilliaco paradiso balneare.

Spiaggia El Silencio

La spiaggia El Silencio è una delle spiagge più belle della Spagna, situata a Castañeras, questo luogo incontaminato offre un paradiso senza folla dove regna la tranquillità.

E poi ci sono le acque color smeraldo. Creata dall’assenza di sabbia in questa parte delle Asturie, questa tonalità unica e degna di attenzione vi farà prendere il fiato.

Le Asturie sono ricche di luoghi fuori dai sentieri battuti, quindi assicuratevi di esplorare la regione da cima a fondo. A El Silencio, c’è un sentiero che conduce a un punto panoramico in cima a una scogliera, che offre la vista più spettacolare della spiaggia. Ne vale assolutamente la pena. Seguite il sentiero sterrato segnalato e scendete i 100 gradini per raggiungere la costa di ciottoli lunga 510 metri, delimitata da scogliere alte e frastagliate. Vedrete anche minuscole isole abitate da uccelli marini che punteggiano l’orizzonte. Gli appassionati di immersioni subacquee rimarranno estasiati dalla bellezza sottomarina che la spiaggia offre.

Spiaggia di Gulpiyuri

Situata vicino alla città di Naves, si trova una delle spiagge più straordinarie delle Asturie, la spiaggia di Gulpiyuri, lunga 50 metri, è nascosta dalla costa, ai piedi di maestose scogliere e una vegetazione lussureggiante. Quando la marea sale, l’acqua di mare di Gulpiyuri Beach sgorga attraverso i tunnel sotterranei, facendola sembrare più una piscina naturale. Non sorprende che sia stato dichiarato Monumento Nazionale nel 2001 dal governo locale. Il parcheggio si trova proprio lungo il sentiero che porta alla spiaggia. È possibile raggiungere la spiaggia anche facendo una passeggiata di 12 minuti da Naves.

Spiaggia di Torimbia

La città di Niembro è la porta d’accesso alla spettacolare bellezza incontaminata della spiaggia di Torimbia. Protetta da colossali scogliere, la spettacolare spiaggia a forma di mezzaluna lunga 500 metri è una riserva naturale protetta. Sebbene sia particolarmente popolare tra i nudisti, attira tutti i tipi di bagnanti, sia in costume da bagno che in costume da compleanno. La strada è chiaramente segnalata e la spiaggia è facilmente raggiungibile con una passeggiata di 5-10 minuti.

In alta stagione, sulla spiaggia è presente un chiringuito (bar sulla spiaggia). Se siete alla ricerca di un luogo magico per godervi le acque della Cantabria, la spiaggia di Torimbia è il posto giusto.

Spiaggia di Cuevas del mar

La splendida spiaggia di Cuevas del Mar si trova alla foce dell’estuario della Nueva nella parrocchia di Llanes, delimitata da impressionanti formazioni geologiche e vegetazione verdeggiante. Il mare ha scavato la baia e ha lasciato dietro di sé rocce scolpite strane ma bellissime. Le acque calme della spiaggia sono facilmente raggiungibili; parcheggiate e proseguite a piedi per soli 125 metri.

Questa bella spiaggia si trova alla foce del fiume Ereba, vicino a Nueva de Llanes. Cuevas de Mar è una scelta perfetta tra i turisti che amano le sabbie bianche, i sassi e le splendide acque che vi si trovano.

È molto facile raggiungere la spiaggia e c’è un parcheggio, quindi non dovrete preoccuparvi di dove lasciare l’auto. C’è anche un’area ricreativa dove si possono trascorrere ore a guardare il panorama e a sentire la brezza marina che accarezza la pelle. Semplicemente da sogno.

Spiaggia di Penarronda

Le Asturie vantano numerose spiagge di livello mondiale e la spiaggia di Penarronda è una di queste. Incastonato tra le parrocchie di Castropol e Tapia de Casariego, lussureggianti scogliere dalla cima piatta fanno da sfondo a questo monumento naturale di sabbia bianca e fine, lungo 600 metri. Il masso frastagliato di Peña Redonda, che dà il nome alla spiaggia, si trova proprio al centro della spiaggia, proprio in riva all’acqua. La spiaggia si trova all’interno della Riserva della Biosfera UNESCO di Río Eo, Oscos e Terras de Buron, che ospita un’abbondanza di flora, tra cui la specie vegetale autoctona in via di estinzione Malcomita littorea. Le condizioni ventose forniscono onde fantastiche, rendendolo un hotspot popolare tra i surfisti.

Spiaggia di Poo

La particolarità di questa spiaggia è che vi sarà difficile vedere l’orizzonte, perché sarà nascosto dalle scogliere. Proprio queste formazioni rocciose faranno sì che l’acqua sia sempre calma, perfetta per un bagno rilassante. Situata alla foce del fiume Vallina, quando sale la marea vale la pena di vedere il mare che guadagna terreno sul fiume. Le spiagge delle Asturie sono una bellezza in cui la natura si fonde con il mare. Siamo sicuri che qui troverete la spiaggia ideale in cui staccare la spina.

