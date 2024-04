C’è una nuova Santorini, ma è in Cina: questo resort ha riprodotto l’isola greca da sogno

Santorini in Grecia? No, in Cina. Nel Paese asiatico c'è una riproduzione della famosa isola greca che spopola. Anche la vista promette un'esperienza dal sapore greco, senza però allontanarsi dalla Cina

Case dalle pareti bianche, cupole azzurre, punti panoramici da cui ammirare il tramonto. Chi è stato a Santorini potrà confermare che a questa descrizione corrisponde la splendida isola delle Cicladi. Peccato che non è la sola.

Anche la Cina ha la “sua” Santorini e l’ha replicata nei minimi particolari sul modello della popolarissima isola della Grecia. Basta fare un giro al Dali Santorini Boji Seaview Hotel per “visitarla”.

La struttura si trova nella località turistica di Dali, nella provincia dello Yunnan. L’hotel è stato inaugurato nel 2020 sulla costa Erhai, affaccia sull’omonimo lago e per raggiungerlo non è necessario alcun passaporto.

Serve solo scegliere la tipologia di camera del resort, prenotarla, sorseggiare un cocktail sul balcone mentre si gode la vista, immaginando di ammirare l’Egeo e non un lago. La Santorini cinese è una riproduzione (quasi) perfetta dell’originale.

I cinesi impazziscono per la Grecia e, in particolare, per Santorini, considerandola una meta perfetta per una luna di miele o per una vacanza spumeggiante. Non tutti, però, hanno la possibilità di prendere il primo volo in direzione Grecia.

La Santorini cinese ha pensato ai connazionali per i quali la Grecia è inarrivabile o a chi ha semplicemente voglia di trascorrere qualche giorno di relax “alla greca”, senza però dover lasciare il proprio Paese.

Gli influencer asiatici sono i primi a essere rimasti sbalorditi dalla verosimiglianza. C’è tanta attenzione ai dettagli per far sentire la clientela proprio come a Santorini.

Non sarà come la vera isola, ovviamente, e infatti c’è chi ha soprannominato la struttura “fake Santorini“, ma dalle recensioni e dalle foto condivise gli ospiti sembrano molto soddisfatti dei servizi offerti.

Dali Santorini of China Posted by Chin Elizabeth on Saturday, April 13, 2024

Fonte: Hotel Ctrip

