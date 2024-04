Isola del Giglio: le 5 spiagge più belle da non perdere

Scopri le imperdibili spiagge dell'Isola del Giglio e lasciati incantare dalle meraviglie della costa: dalle splendide Cannelle al suggestivo panorama dell'Argentario.

L’isola del Giglio fa parte dell’arcipelago toscano e offre spiagge e insenature davvero suggestive. Il suo mare è un paradiso per tutti gli appassionati di subacquea e per gli amanti delle immersioni. I venti provenienti dal sud la rendono un luogo ideale per gli appassionati di surf e vela, mentre la sua esposizione a ponente offre l’opportunità di godere del sole fino a tarda sera, regalando spettacolari tramonti.

Ecco il nostro viaggio virtuale tra le spiagge dell’isola del Giglio.

Isola del Giglio: Spiaggia del Campese

La spiaggia del Campese è la più grande spiaggia dell’isola del Giglio. È raggiungibile sia in macchina che con l’autobus, la sua sabbia è di colore rosso scuro. È conosciuta anche per i suoi splendidi tramonti ed è situata sulla costa occidentale a circa 15 minuti dal porto dell’Isola del Giglio. La spiaggia è all’interno di una baia protetta dal vento ed è bagnata da un mare turchese e trasparente.

La maestosa spiaggia a forma di mezzaluna si estende per circa 550 metri e si divide al centro da uno scoglio imponente. Il suo carattere unico è accentuato dalla sabbia granulosa, che assume una tonalità rossiccia a causa della vicina miniera di pirite. Il fondale, che scende rapidamente a una profondità di 1-1,5 metri, offre uno spettacolo subacqueo mozzafiato. Dalla riva, si ammira una vista spettacolare sulla baia del Campese, dove il contrasto tra la sabbia rossastra e il mare turchese crea uno scenario di rara bellezza. Le praterie di posidonia e le distese di sabbia si alternano nei fondali digradanti.

Ai due estremi della spiaggia, gli scogli offrono un paradiso per gli amanti dello snorkeling. Sul lato occidentale, a soli 200 metri di distanza, si trova una piccola caletta sabbiosa conosciuta come Spiaggia Petruso, accessibile sia a piedi che via mare. Un suggestivo sentiero (sentiero 15) conduce fino al Faraglione, permettendo anche di raggiungere la spiaggia della Cala del Gesso. Sul lato opposto, nei pressi del campeggio, è possibile esplorare la Secca dei Pignocchi, un’altura che emerge a pochi metri dalla superficie marina.

Come arrivare

La spiaggia è comodamente accessibile in auto: dista solo 9 km da Giglio Porto, con circa 16 minuti di viaggio in macchina e circa 27 minuti in autobus. Durante l’estate, è disponibile un ampio parcheggio a pagamento presso il campo sportivo nel centro del paese.

Isola del Giglio: Spiaggia delle Cannelle

La Cala delle Cannelle è la seconda spiaggia per grandezza dell’Isola del Giglio, si trova nella costa orientale a su del porto. La sua sabbia è chiara e il suo mare è bellissimo, ideale per chi pratica snorkeling. In questa spiaggia ci sono sia stabilimenti balneari che aree libere. È sempre parecchio affollata ma è possibile trovare delle calette più tranquille tra le rocce.Il panorama, composto da una sabbia bianchissima e un mare cristallino, evoca le più ambite destinazioni tropicali.

L’arenile è prevalentemente costituito da finissimi granelli di quarzo nella sua parte centrale, mentre diventa roccioso ai due estremi. Con una lunghezza di circa 100 metri, nelle vicinanze della riva le acque diventano poco profonde, rendendola ideale anche per i bambini che possono fare il bagno in sicurezza.

La spiaggia delle Cannelle si configura come un’ottima scelta per le famiglie con bambini, specialmente grazie alla comodità offerta dallo stabilimento balneare “Cannelle Wonderful Beach”, che durante i mesi estivi occupa una parte della spiaggia, fornendo ombrelloni e lettini. Sul litorale, è presente anche il bar ristorante pizzeria “Cannelle on the Beach”, aperto in alcune serate della settimana. Gli appassionati di snorkeling troveranno qui un vero paradiso, poiché le acque trasparenti e color smeraldo sono ricche di tesori da scoprire, come posidonie e banchi di pesci colorati.

La caletta è molto riparata dal vento, sia da nord che da sud

Come arrivare

Per raggiungere la spiaggia delle Cannelle da Giglio Porto, ci sono diverse opzioni. Una delle più caratteristiche è il servizio di taxi boat, imbarcazioni dedicate al trasporto turistico che partono regolarmente dal porto e raggiungono il lido via mare. In alternativa, si possono utilizzare taxi collettivi via terra, che offrono un percorso di 1,4 km con panorami mozzafiato lungo una strada scorrevole dal porto alla spiaggia. Anche a piedi è possibile arrivare comodamente in circa 25 minuti, su un percorso senza grandi dislivelli, sebbene sia consigliabile evitare le ore più assolate. Non vi sono collegamenti con autobus di linea.

Isola del Giglio: Spiaggia dell’Arenella

La spiaggia dell’Arenella è la terza spiaggia per grandezza e anche una delle più belle per i suoi scenari che alternano sabbia e rocce. Si trova sulla costa nord orientale dell’Isola del Giglio incorniciata dagli scogli tra cui quello della tartaruga. La sabbia è chiara e dalla spiaggia partono diversi sentieri. La sua distanza da quest’ultimo è di circa 3,5 km, percorribili interamente in auto su una strada asfaltata. Si colloca come la terza spiaggia più estesa dell’isola, dopo Campese e Cannelle.

La lingua di sabbia si estende lungo un’insenatura di circa 100 metri, tra la cava di granito di epoca etrusco-romana e lo scoglio noto come “la Tartaruga”, per via della sua forma che ricorda appunto una testuggine.

Grazie alla lunga storia di estrazione che risale all’antichità, il fondale sotto la vecchia cava è punteggiato di massi, offrendo uno spettacolo interessante con il susseguirsi di sabbia, scogli e prati di posidonia, popolati da pesci, polpi e stelle marine. Questo ambiente è un vero paradiso per gli appassionati di snorkeling.

La spiaggia offre sia una zona libera che un lido attrezzato, ideale per soddisfare le esigenze di chi cerca la natura incontaminata e di chi preferisce un po’ di comfort. Il lido noleggia ombrelloni e lettini e dispone di un parcheggio a pagamento per la comodità dei visitatori. Tuttavia, la zona libera è piuttosto ridotta, quindi è consigliabile arrivare presto al mattino per assicurarsi un posto. Inoltre, alle spalle della spiaggia si trova un piccolo bar per soddisfare le necessità di ristoro dei bagnanti.

Come arrivare

Per chi arriva in autobus, la fermata più vicina è a Monticello, da cui si può scendere fino alla spiaggia in 20-30 minuti a piedi.

Da Giglio Porto, ci vogliono circa 40 minuti per raggiungere la spiaggia a piedi: dopo una prima salita piuttosto ripida di circa 20 minuti fino a Monticello, si prosegue in discesa lungo la strada asfaltata o il sentiero 1a fino alla spiaggia.

Isola del Giglio: Spiaggia delle Caldane

È la più piccola delle spiagge dell’Isola del Giglio e si trova a sud. La spiaggia delle Caldane è raggiungibile a piedi (ma il sentiero è molto accidentato) o via mare. È una caletta poco affollata, sempre tranquilla dove rilassarsi. La sabbia è dorata e grossolana, mentre il paesaggio è selvaggio.

Per esplorare la spiaggia delle Caldane, ci si avventura via mare prendendo una barca da Giglio Porto con l’assistenza dei barcaioli, oppure percorrendo a piedi un sentiero sterrato che parte dalla Spiaggia delle Cannelle. Il sentiero attraversa una rigogliosa macchia mediterranea con affacci mozzafiato sul mare, regalando panorami splendidi. Qui, il mare assume una tonalità di blu intenso con riflessi verdi smeraldo, tanto trasparente da far sembrare le barche sospese nell’aria.

La Spiaggia delle Caldane è un autentico angolo di paradiso, immerso in una natura ancora selvaggia e incontaminata, lontano dalla confusione delle automobili e del turismo di massa. L’aria è pura, accarezzata dalla brezza marina e profumata dalla macchia mediterranea.

È una caletta meravigliosa, raramente affollata (eccetto nei periodi di alta stagione) e sempre tranquilla. La sabbia granitica dorata si affaccia su un mare turchese splendido e cristallino, con fondali che digradano dolcemente. È il luogo ideale per rilassarsi e un vero paradiso per gli amanti del nuoto e dello snorkeling.

In mancanza di un bar, è consigliabile portare con sé abbastanza acqua e tutto il necessario per un pranzo al sacco. Tuttavia, a partire dal 2021, sarà disponibile un bar galleggiante dove potrete acquistare bibite fresche, caffè, gelati e altro ancora. Non dimenticate di portare maschere e pinne per esplorare le vicine insenature.

Durante la stagione estiva (da maggio a settembre), è disponibile un punto blu presso Caldane Beach con servizio di noleggio ombrelloni e lettini, e altro ancora. Soprattutto nei periodi di alta stagione, è consigliabile prenotare in anticipo.

Come arrivare

La spiaggia delle Caldane si trova lungo la costa orientale dell’Isola del Giglio, a sud di Giglio Porto e della Spiaggia delle Cannelle.

Per raggiungerla in meno di dieci minuti, è possibile prendere un taxi boat che parte da Giglio Porto.

In alternativa, è possibile raggiungere la spiaggia a piedi seguendo un percorso suggestivo che costeggia sempre il mare, immerso nei colori e negli odori della macchia mediterranea e del mare blu.