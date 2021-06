Test: esprimi un desiderio, scegli una fiamma e scopri se si avvererà

Avrai sicuramente un desiderio nel cassetto a cui tieni particolarmente, che non si è ancora esaudito. Con questo divertente test puoi scoprire se si avvererà.

Concentrati sull’immagine, scegli una fiamma e leggi il profilo corrispondente. Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco.

Fiamma giallo-limone

Se hai scelto la fiamma di colore giallo chiaro, il tuo desiderio è sicuramente autentico e quindi ha buone probabilità di esaudirsi. Non è detto che ciò accada subito, potrebbe non essere il momento giusto, ma prima o poi il sogno diventerà realtà. Continua a crederci!

Fiamma rossa

Se hai scelto la fiamma rossa, il tuo desiderio è senz’altro autentico ma dovrai lottare per esaudirlo. Non è quel tipo di desideri che si realizzano da soli, senza bisogno della tua partecipazione attiva, ma necessita di grosso impegno e lavoro. Non mancheranno i momenti di sconforto, in cui penserai che non ne vale la pena, ma poi al momento più inaspettato diventerà finalmente realtà.

Fiamma azzurra

Se hai scelto la fiamma azzurra, il tuo desiderio forse non ti appartiene davvero. Esistono infatti desideri autentici e altri condizionati dall’ambiente circostante. Sei proprio sicuro che faccia per te? E di volerlo esaudire? Pensaci su.

Fiamma giallo-arancio

Se hai scelto la fiamma giallo-arancio, il tuo desiderio potrebbe realizzarsi ma forse è meno importante di quanto credi. Una volta esaudito, potresti accorgerti che in fondo non ti interessava troppo.

Leggi anche: