Test: scegli un biscotto della fortuna e scopri il saggio consiglio che ha da darti

Probabilmente li avrai aperti anche tu, irresistibilmente attratto dal messaggio segreto celato all’interno del biscottino croccante. Sono invitanti, ammettiamolo, almeno quanto i Baci Perugina. Ma anche se li hai scoperti al ristorante cinese, o durante un viaggio negli Usa, dove sono amatissimi, le origini dei biscotti della fortuna sono giapponesi. Lo sapevi?

Il merito della scoperta, come riporta EatThis, NotThat, va alla ricercatrice Yasuko Nakamachi che, indagandone le origini e la storia, ha scoperto che biscotti simili, chiamati tsujiura senbei oppure omikuji senbei, venivano preparati dai panifici di Kyoto negli anni ’90. E anch’essi celavano foglietti di carta con messaggi e previsioni. La ricercatrice scoprì nel corso dei suoi studi che esistevano, in Giappone, già nel 1878, come dimostrato da un’incisione e da illustrazioni trovate in libri di fiabe.

Ai cinesi si deve semmai la loro larga popolarità perché hanno contribuito a diffonderli ovunque nel mondo, partendo dagli Usa. E ora che ne sai un po’ di più su questi biscotti, sei pronto per metterti alla prova con il nostro test di oggi. Cosa devi fare? Nient’altro che scegliere un biscotto della fortuna e scoprire il saggio consiglio che ha per te.

Biscotto della fortuna 1

Hai scelto il biscotto della fortuna numero 1? Ecco il messaggio celato al suo interno:

“Commettere un errore e non correggersi: ecco il vero errore.” (Confucio)

Biscotto della fortuna 2

Se hai scelto il biscotto della fortuna numero 2, il messaggio per te è il seguente:

Una buona azione non comporta ricompensa. (Tao-sheng)

Biscotto della fortuna 3

Hai scelto il biscotto della fortuna numero 3? Il messaggio celato al suo interno è il seguente:

Il successo è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere ciò che si ottiene. (Dale Carnegie)

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: