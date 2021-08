Quanto sei creativo? Scoprilo con questo test

Quanto sei creativo? Ecco il test che te lo svela in pochi minuti. Lo ha sviluppato Jay Olson dell’Università di Harvard, ed è stato convalidato dai ricercatori della McGill University e dell’Università di Melbourne. Si chiama “Divergent Association Task (Dat)” ed è stato ideato per valutare la creatività verbale e il pensiero divergente.

Nell’articolo pubblicato su PNAS, Prooceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori spiegano che numerose teorie ritengono “che le persone creative siano in grado di generare idee più divergenti. Se questo è corretto, nominare semplicemente parole diverse, e misurare la distanza semantica tra loro, potrebbe servire come misura oggettiva del pensiero divergente.“

Come funziona quindi il test? Richiede di scegliere 10 parole il più possibile diverse a livello di significato e utilizzo. Dopodiché il software, in automatico, ne valuta la distanza semantica, confrontandole con i risultati dei volontari coinvolti nel progetto.

Se volete farlo, vi basta andare sul sito del progetto e seguire le indicazioni, scrivendo le 10 parole. Chi è più creativo dovrebbe riuscire a generare più idee divergenti.

Secondo i ricercatori, il test ha un’accuratezza elevata, perlomeno quanto altri metodi utilizzati per valutare il livello di creatività, che tuttavia solitamente richiedono più tempo per essere eseguiti. È il caso, per esempio, dell‘Alternative Uses Task. Qui invece si fa tutto rapidamente e il risultato è altrettanto immediato.

Il limite sta solo nel tipo di creatività analizzato, il test prende in esame esclusivamente quella linguistica.

FONTI: Datcreativity/PNAS

Leggi anche: