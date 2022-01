Questa è la migliore illusione ottica del 2021, la regina c’è ma non si vede

A vincere l’edizione 2021 del famoso concorso “Best Illusion of the Year” è stata l’illusione ottica “The Phantom Queen“, che vede protagonista una regina di scacchi che c’è ma non si vede.

Nel video che segue vediamo una scacchiera e il suo riflesso in uno specchio. Tutto normale se non fosse che, guardando lo specchio, si vede il riflesso della regina, che tuttavia non compare sulla scacchiera. Com’è possibile?

L’autore dell’illusione ottica, Matt Pritchard, ha realizzato un “mantello dell’invisibilità” che nasconde la regina da un determinato angolo.

Si tratta di un cubo, come spiega il video, che si mimetizza talmente bene con il piano a scacchi su cui è posizionato da risultare praticamente invisibile. Il cubo nasconde la regina, che tuttavia continua ad apparire nel riflesso.

Ancora più stupefacente è il fatto che il cubo stesso risulti invisibile al nostro sguardo nel riflesso, in quanto totalmente mimetizzato.

FONTE: Best Illusion of the Year