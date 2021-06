Cosa vedi per primo in questa illusione ottica? La tua risposta rivela che tipo di persona sei

Questa illusione ottica nasconde due animali, una giraffa e un elefante. Quale dei due hai visto per primo? La risposta potrebbe svelarti che tipo di persona sei.

Come sempre ti ricordiamo che si tratta soltanto di un gioco senza alcuna validità scientifica. Che aspetti? Leggi il profilo corrispondente all’animale che hai notato per primo.

Giraffa

Se hai notato subito la giraffa, probabilmente sei una persona molto calma e determinata. Hai obiettivi ben definiti e ti impegni molto per raggiungerli, dimostrando una resistenza agli alti e bassi della vita davvero unica. Sei anche molto equilibrato e tendenzialmente testardo.

Elefante

Se hai visto per primo l’elefante, sei una persona con i piedi per terra, non ti fai troppe illusioni nella vita, preferisci credere in poche cose ma sicure. Hai bisogno di certezze, di punti fermi, e di persone intorno a te che ti sostengano sempre. Non riesci a stare solo e non ami le sfide.

