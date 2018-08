I bimbi non mangiano verdure? Ecco la nuova “app game” dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni messa a punto da alcuni ricercatori inglesi.

A volte ce le inventiamo proprio tutte, dalle ricette dove sono nascosti spinaci e bietole ad aeroplani di ogni ordine e forma. Ma la questione delle verdure vs bambini rimarrà irrisolta anche per le generazioni a venire, ne siamo certi. Come far mangiare le verdure ai piccoli?

Vista la naturale propensione dei bimbi di oggi verso i dispostivi tecnologici, gli inglesi si sono inventati un’app che, promettono, farà loro mangiare verdure senza più una lagna. Alcuni ricercatori hanno infatti sviluppato una nuova applicazione per bambini che mira a farli mangiare in modo più sano e a provare più verdure a tavola.

Si tratta della “Vegetable Maths Masters”, una “app game” dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni: dei veri e propri giochi di matematica con cui i bambini possono contare le verdure, disegnare numeri con verdure, aggiungere / sottrarre verdure e fare moltiplicazioni e divisioni. E non solo: per giocare, i bambini devono scegliere un personaggio, come un orsacchiotto o un coniglio, da nutrirlo con ortaggi a go go. Il loro personaggio è felice e animato soltanto quando mangia le verdure, fornendo un feedback verbale positivo.

Per la messa a punto della nuova “app game”, il team di psicologi delle Università di Aston, Loughborough e De Montfort, in collaborazione con la British Psychological Society, hanno effettuato alcune interviste a genitori, bambini e insegnanti per discutere le loro opinioni su alcune strategie per supportare l’introduzione delle verdure anche all’interno di veri e propri percorsi educativi. E si sono poi basati su alcune ricerche psicologiche che suggeriscono che i bambini si sentirebbero meno stanchi delle verdure e più desiderosi di assaggiarle se sono ripetutamente “esposti” a uno stile alimentare fatto per lo più di ortaggi e frutta. La dieta di tutti in famiglia, quindi, continua ad essere il pilastro fondamentale.

Qui trovate l'applicazione da scaricare. Si tratta di una versione inglese, ma potrebbe esserci utile anche per allenarci anche con la lingua!

Non più 1000 e una ricette da preparare con i nostri bambini e portarle a tavola insieme? Beh, noi speriamo ancora di sì! E serve serviranno i nostri consigli e tutte le idee per far mangiare le verdure ai nostri bambini.

Germana Carillo