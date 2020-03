Le mucche che prendono il sole sulla spiaggia di Bèrchida, in Sardegna

Mentre siamo chiusi in casa per la quarantena, arrivata oggi al tredicesimo giorno per gran parte di Italia, le mucche sarde sulla splendida spiaggia di Bèrchida, in Sardegna, ci fanno sognare ed evadere un po’ con la fantasia.

Non si tratta di uno dei casi di animali che si riappropriano del territorio deserto, come gli altri che vi abbiamo raccontato (dalle lepri a Milano ai delfini nei porti). Qui, infatti, le vacche ci vanno ogni anno, durante la transumanza, come documenta lo splendido video girato dal videomaker Daniele Macis, che ci fa sognare la sabbia fine e dorata di questo splendido angolo di paradiso della nostra splendida Italia.

La spiaggia frequentata dalle mucche si trova in territorio di Siniscola, nel nord est della Sardegna (provincia di Nuoro). Si tratta di una spiaggia stupenda, in cui ognuno di noi vorrebbe essere in questo momento.

Aprite gli occhi e lasciatevi trasportare dalle immagini, con molta invidia per queste mucche che percorrono i circa 20 km che separano Siniscola da uno dei tratti più belli della costa sarda nord-orientale.

Fonte: Daniele Macis @Youtube

