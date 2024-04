Messaggio BNL “accesso anomalo”: attenzione alla truffa

Clienti di BNL vittime di frodi: falsi messaggi invitano a cliccare su link pericolosi per rubare dati sensibili, come riconoscerli e difendersi efficacemente

Recentemente, alcuni correntisti di BNL sono stati bersaglio di tentativi di frode attraverso messaggi ingannevoli che utilizzavano il nome della banca per indirizzare le vittime verso siti pericolosi. Questi messaggi, spesso molto convincenti, contenevano link truffaldini con lo scopo di rubare dati sensibili. Un esempio tipico di questi messaggi recita:

Gentile cliente, la informiamo che è stato rilevato un accesso anomalo al suo conto.

Ma anche:

BNL é stato effettuato un pagamento di 256 EUR con la tua carta **** presso PayPal

Se non riconosci questo pagamento, bloccalo:

https://goo-******

Come difendersi efficacemente da questi attacchi

Il metodo più sicuro per proteggersi è evitare di cliccare sui link sospetti e contattare direttamente l’assistenza clienti di BNL attraverso i canali ufficiali per verificare qualsiasi comunicazione dubbia. In primo luogo, è vitale mantenere la riservatezza delle vostre credenziali di accesso bancario, dei numeri delle carte di credito e di altre informazioni sensibili. È opportuno evitare la divulgazione di tali dati attraverso canali non sicuri come email o SMS. Ricordate che una banca affidabile non vi chiederà mai di fornire queste informazioni in questi modi.

È sempre buona norma procedere con cautela prima di cliccare su link che appaiono provenire da fonti ufficiali. È fondamentale verificare sempre l’autenticità dell’URL. Anche un piccolo dettaglio fuori posto può segnalare la presenza di una truffa. Dedicare un momento per questa verifica può risparmiarvi molte complicazioni future. Un’altra difesa efficace contro le intrusioni informatiche è mantenere sempre aggiornati i software antivirus e i firewall sui vostri dispositivi. Questi strumenti sono essenziali per prevenire che malware e programmi dannosi compromettano le vostre informazioni personali.

Inoltre, è buona abitudine cambiare regolarmente le password dei vostri accessi bancari online, scegliendo combinazioni complesse che includano una varietà di caratteri. Questo aumenta notevolmente le difficoltà per eventuali malintenzionati che tentano di accedere ai vostri conti. È prudente effettuare verifiche periodiche del vostro estratto conto bancario per identificare prontamente qualsiasi transazione non autorizzata. In caso di attività insolite, è fondamentale contattare immediatamente la vostra banca per intervenire in modo tempestivo.

Infine, dove possibile, è consigliabile attivare l’autenticazione a due fattori per l’accesso ai servizi bancari online. Questo metodo, che richiede oltre alla vostra password anche un codice temporaneo inviato al vostro dispositivo, aggiunge un ulteriore livello di protezione, rendendo molto più sicuri i vostri accessi. Adottando queste misure, potrete notevolmente migliorare la sicurezza delle vostre informazioni bancarie e minimizzare il rischio di essere vittime di frodi online.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: BNL

Ti potrebbe interessare anche: