BRT “ordine in sospeso”: fate attenzione all’ennesimo tentativo di phishing

BRT Spa segnala un incremento delle truffe online che citano un "ordine in sospeso" sfruttando il suo nome per ingannare gli utenti: come identificare le email fraudolente e proteggere i dati personali

Recentemente, BRT Spa ha rilevato un preoccupante aumento di attività fraudolente che abusano del suo nome e del suo logo senza permesso.

Questi truffatori hanno iniziato a inviare email che sembrano comunicazioni ufficiali dell’azienda, citando problemi inesistenti come “ordine in sospeso” e “mancate consegne”, oppure includendo fatture fittizie. Questi messaggi di solito contengono link o allegati dannosi che, una volta aperti o scaricati, possono installare software malevoli sui dispositivi degli utenti.

BRT Spa invita i destinatari a esaminare con attenzione l’identità del mittente delle email e a evitare di cliccare su link o aprire allegati se il contenuto del messaggio appare sospetto. Questa prudenza è essenziale per proteggere i dati personali e garantire la sicurezza dei dispositivi.

Comprendere il phishing: tattiche e precauzioni

Il “Phishing” è una tecnica usata dai cybercriminali per “pescare” informazioni sensibili come nomi utente, password e dettagli bancari. I truffatori, attraverso email che spingono a un’azione immediata, cercano di ingannare le vittime per accedere ai loro dati personali, che poi utilizzano per scopi illeciti. Questi attacchi possono anche portare al download di software dannoso che compromette la sicurezza dei dati memorizzati sui computer delle vittime.

Riconoscere un’email di phishing spesso può essere complicato, ma alcuni segnali sono chiari indicatori di pericolo. Gli errori grammaticali e di ortografia sono frequenti in queste email false.

È cruciale anche controllare che l’indirizzo email del mittente corrisponda a quello di entità affidabili e note. Inoltre, una richiesta insistente di cliccare su link o scaricare file può essere un segno di allarme che non deve essere ignorato. L’informazione rimane la migliore difesa contro il phishing. Essere consapevoli dei segnali di un tentativo di truffa è fondamentale per salvaguardare la propria integrità digitale e prevenire perdite di dati significative.

