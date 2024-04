“Abbonamento Netflix scaduto”: se hai ricevuto questa email, fai attenzione alla truffa

Avete recentemente ricevuto un'email da Netflix che vi avvisa della scadenza del vostro abbonamento? Siate molto cauti: potrebbe trattarsi dell'ennesima truffa, un tentativo di phishing volto a estorcere dati personali e finanziari

Recentemente, una sofisticata truffa online travestita da email di Netflix ha messo in allarme gli utenti, promettendo un’estensione gratuita dell’abbonamento di 90 giorni. Dietro a questa generosa offerta si cela però un pericoloso tentativo di phishing. Il messaggio ingannevole informa gli utenti di una presunta scadenza del loro abbonamento, offrendo un’estensione gratuita di tre mesi come parte di un inesistente programma fedeltà.

I destinatari vengono invitati a cliccare su un link e inserire i dati della loro carta di credito per “validare” l’account. L’email presenta un classico caso di phishing, una truffa online mirata a sottrarre dati personali e finanziari. Il testo del messaggio è il seguente:

Gentile cliente, Il tuo abbonamento è scaduto! Tuttavia, come parte del nostro programma fedeltà, puoi estenderlo gratuitamente per 90 giorni. Estendi gratuitamente.

Netflix ha prontamente reagito, avvisando attraverso il proprio centro assistenza che non richiede mai dati personali via email o SMS, inclusi numero di telefono, password, e dettagli dei metodi di pagamento.

Linee guida di Netflix per la sicurezza dei dati

È imperativo ignorare link sospetti e non aprire allegati di provenienza incerta. Netflix consiglia di inoltrare le email sospette all’indirizzo phishing@netflix.com per ulteriori controlli. La piattaforma sottolinea l’importanza di non fornire mai dati personali attraverso questi canali. Qualora si sospetti di aver ricevuto una comunicazione fraudolenta da Netflix, è essenziale non interagire con essa. Non rispondere, non cliccare su alcun link e non divulgare dati personali.

Se si è già caduti nel tranello, è vitale cambiare immediatamente la password di Netflix e valutare la possibilità di modificare le credenziali anche su altri siti utilizzati. Per una maggiore protezione, si consiglia di installare software antivirus sui propri dispositivi e verificare sempre gli URL prima di inserire dati sensibili. Mantenere password diverse per i vari servizi online aiuta a minimizzare i rischi in caso di violazioni di sicurezza.

Fonte: Netflix

