Mystery Box Shein: dopo il finto buono da 300 Euro, arriva la truffa tramite email

Recentemente, si è registrato un allarmante incremento di truffe che utilizzano l’immagine del noto e-commerce cinese Shein per ingannare i consumatori. Gli autori di queste truffe impiegano email, social media e WhatsApp per diffondere falsi annunci che promettono la vincita di una inesistente Mystery Box Shein. Questo stratagemma, proprio come i recenti finti buoni da 300 euro, ha già fatto numerose vittime, attirandole con l’illusione di un facile guadagno.

Utilizzando la ben consolidata reputazione di Shein, questi truffatori rendono i loro messaggi più credibili e seducenti. Invitano le potenziali vittime a visitare siti web truffaldini che emulano l’aspetto di quello ufficiale di Shein, dove gli utenti vengono indotti a partecipare a questionari o giochi. Queste azioni culminano con la falsa notifica di vittoria di una Mystery Box e la richiesta di dettagli della carta di credito per il presunto invio del premio. Invece, i dati raccolti vengono utilizzati per effettuare acquisti fraudolenti.

Strategie di inganno e prevenzione

I truffatori adottano tecniche sofisticate come il “traffic cloaking”, che manipola i risultati dei motori di ricerca per trarre in inganno gli utenti, e l’utilizzo di domini web che imitano quelli legittimi. Pubblicazioni ingannevoli sui social network completano il quadro delle loro tattiche fraudolente.

Per evitare di cadere in queste trappole, è vitale adottare un approccio scettico verso offerte eccessivamente vantaggiose. Verificare l’autenticità dei siti web e ignorare messaggi non richiesti sono passi fondamentali per proteggere i propri dati personali. Inoltre, l’uso di software antivirus aggiornato può significativamente diminuire il rischio di essere vittime di tali frodi.

