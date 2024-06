Google annuncia la “modalità ladro”: come funziona e perché è attiva solo in questo Paese

Basta furti frequenti di smartphone in Brasile: nei telefoni Android sarà implementata la “modalità ladro” che blocca lo schermo se il dispositivo viene tolto dalle mani dell’utente

Google ha annunciato il lancio della nuova “modalità ladro” per i telefoni Android in Brasile, una funzionalità innovativa volta a migliorare la sicurezza degli smartphone nelle grandi città dove i furti sono frequenti. A partire da luglio 2024, alcuni utenti con dispositivi Android versione 10 o successiva potranno testare questo strumento.

La scelta del Brasile non è casuale, dato l’alto tasso di furti di smartphone nel paese. La “modalità ladro” utilizza l’intelligenza artificiale di Google per rilevare quando lo smartphone viene bruscamente tolto dalle mani dell’utente.

In tal caso, il sistema blocca immediatamente lo schermo, impedendo al ladro di accedere a informazioni personali. Questa funzionalità è stata ispirata dalle tattiche osservate durante una visita del team di sviluppo Android in Brasile nel settembre 2023. In particolare, la “banda di biciclette” di San Paolo, nota per i furti rapidi e discreti, ha fornito spunti cruciali per l’ideazione di questa modalità.

Non solo la modalità ladro

Oltre alla “modalità ladro”, Google ha annunciato altre innovazioni per migliorare la sicurezza degli utenti. Una di queste è il blocco del dispositivo offline: se il telefono viene disconnesso da Internet per un periodo prolungato, lo schermo si bloccherà automaticamente per impedire manipolazioni da parte di criminali.

Inoltre il blocco remoto consente agli utenti di inserire il numero di telefono e bloccare il dispositivo istantaneamente tramite una pagina web dedicata, anche senza connessione internet. Prima di procedere con il blocco, l’utente dovrà completare una “security challenge” per impedire accessi non autorizzati o scherzi indesiderati.

Per accedere alla “modalità ladro” e alle altre nuove funzionalità, gli utenti dovranno attivarle nelle impostazioni del dispositivo. Questo passaggio è semplice e garantisce che solo il proprietario del dispositivo possa configurare queste impostazioni di sicurezza.

Questa nuova serie di funzionalità rappresenta un significativo progresso nella protezione dei dati e dei dispositivi mobili. Con la “modalità ladro” e altre misure di sicurezza, Google sta cercando di impegnarsi al massimo per proteggere i suoi utenti da furti e accessi non autorizzati, rendendo gli smartphone Android più sicuri che mai.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: