Primavera sotto le stelle, non perdiamo stasera le splendide eta Liridi

Teniamo pronti un po’ di desideri per il passaggio delle eta Liridi, stelle cadenti che quest’anno si vedranno senza disturbo della Luna. Le meteore saranno attive dal 3 al 17 maggio, e raggiungeranno il picco proprio stanotte. Prepariamo i desideri!

Il nome Liridi, come spesso accade per gli sciami di meteore, deriva dal radiante (ovvero il punto da dove sembra che le meteore partano), situato in questo caso nella costellazione della Lira, in particolare nei pressi della stella Vega.

Come spiega l’UAI, il radiante sarà osservabile dalle ore 22 all’alba, raggiungendo la maggiore altezza sull’orizzonte di quasi 90°. La notte tra l’8 e il 9 maggio di maggiore attività quest’anno sarà favorevole all’osservazione, data la completa assenza della Luna (nella mappa il cielo dell’8 maggio 2024 alle 23.00 circa).

Fonti: UAI / UAI meteore

