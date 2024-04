Quando ci saranno le prossime eclissi solari? Preparatevi, 3 saranno vicine a noi!

Dopo la spettacolare “eclissi del secolo” di ieri, arriveranno presto tre eclissi parziali in Italia (anche se una sarà totale a Lampedusa): ecco le date da segnare sul calendario

Siete rimasti senza fiato ad ammirare l’eclissi totale di sole che c’è stata ieri 8 aprile 2024 nel Centro e nel Nord America, ma un po’ delusi di averla potuta vedere solamente in diretta streaming? Niente paura perché presto fenomeni simili, ben tre, arriveranno anche da noi.

La prima data da segnarsi è il 29 marzo 2025, tra poco meno di un anno. A dirla tutta sarà la meno spettacolare dalle tre dato che si tratterà di un’eclissi solare parziale. La copertura del disco solare in Italia non supererà il 10-15% circa a Milano, il 5% circa a Roma e solo l’1-2% a Napoli. Sarà invece invisibile ancora più a Sud. Inizierà intorno alle 11:21 a Milano, toccando Roma alle 11:35 e Napoli alle 11:47. La fase di massimo verrà invece raggiunta alle 12:03 a Roma e Napoli e un minuto dopo a Milano.

Spostandoci avanti di più di un anno, in Italia ci sarà un’altra eclissi solare parziale (ma molto più potente) il 12 agosto 2026. Saranno invece più fortunati gli spagnoli, dove sarà totale, uno spettacolo celeste che manca sull’Europa dall’11 agosto 1999.

Anche se l’oscuramento del disco solare non sarà completo, la Luna oscurerà il Sole fino al 90% nelle regioni settentrionali dell’Italia, regalando uno spettacolo mozzafiato. Per chi si troverà sulla costa occidentale, il massimo oscuramento coinciderà con il tramonto, creando un’atmosfera unica.

Nel 2027 l’eclissi sarà totale a Lampedusa

E invece quanto dovremo attendere per la prossima eclissi solare totale anche in Italia? La data clou sarà il 2 agosto 2027. Anche in questo caso sarà totale in alcune regioni della Spagna, ma in Sicilia avremo un oscuramento del disco solare che supererà il 90% e sarà circa il 70% a Napoli e Roma.

Ma attenzione perché ci sarà un luogo baciato da questo spettacolo e sarà l’isola di Lampedusa dove l’eclissi sarà totale regalando attimi indimenticabili a chi avrà la fortuna di trovarsi lì in quel momento. L’eclissi del 2027 inizierà intorno alle 10 del mattino, garantendo una visibilità ottimale senza problemi legati all’altezza del Sole sull’orizzonte.

Gli abitanti di Lampedusa vedranno il Sole completamente oscurato intorno alle 11:14, mentre in Sicilia l’oscuramento supererà il 90% intorno allo stesso orario. Anche in altre città come Napoli, Roma e Firenze, il massimo oscuramento avverrà intorno alle 11:09.

Le prossime eclissi solari offriranno dunque un’opportunità unica per gli appassionati di astronomia di godersi spettacoli celesti mozzafiato. Attenzione al fatto che, come accaduto in America, sarà fondamentale ricordare che guardare direttamente il Sole può causare danni permanenti alla vista, fino alla cecità. Sarà dunque essenziale utilizzare filtri solari adeguati per proteggere gli occhi durante l’osservazione per ammirare la bellezza e la grandiosità dell’universo in totale sicurezza.

