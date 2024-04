Abbiamo appena visto l’eclissi più lunga del secolo (rivivila con le immagini più emozionanti)

“L’eclissi del secolo” si è verificata in Centro e Nord America dove milioni di persone sono state con il naso all’insù ad ammirare questo spettacolo unico

L’eclissi totale di Sole dell’8 aprile 2024 è stata uno spettacolo astronomico di rara bellezza che ha catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Sebbene l’evento sia stato visibile “dal vivo” solo dal Centro e Nord America, dal Messico al Canada, grazie alle dirette streaming è stato possibile ammirarlo anche da altre parti del mondo.

Si è trattato di un evento straordinario (non a caso è stata definita l’eclissi del secolo), considerando che l’ultima eclissi solare totale visibile dall’Italia è avvenuta nel 1999 e che bisognerà attendere fino al 2027 per assistere a un simile spettacolo nel nostro Paese.

साल के पहले पूर्ण सूर्यग्रहण की तस्वीरें! सूर्य की शक्तियों को कमजोर बनाने वाला यह ग्रहण सोमवती अमावस्या पर लग रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण आज से 54 साल पहले 1970 में दिखा था।#SolarEclipse2024 pic.twitter.com/QzA2Dqe3iG — डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) April 8, 2024

Questa eclissi solare totale è stata particolarmente significativa per diversi motivi. Innanzitutto è stata la più lunga degli ultimi 100 anni negli Stati Uniti, con una durata massima di circa 4 minuti e 28 secondi. Inoltre è avvenuta durante un periodo di massima attività solare, il che ha permesso agli studiosi di osservare la corona solare – la parte più esterna dell’atmosfera solare – in modo più dettagliato. Questo è stato importante per comprendere meglio il comportamento dell’atmosfera solare e le tempeste solari che possono influenzare la Terra.

Il culmine della totalità si è verificato vicino a Torreon, in Messico

L’eclissi solare totale si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole e oscura completamente il disco solare. Inizia con un’eclissi parziale, a seconda della posizione, e può durare tra 70 e 80 minuti. Il cono d’ombra proiettato della Luna che transita davanti al Sole disegna sulla superficie terrestre una traiettoria curva simile a una S stirata, determinata dai moti celesti del pianeta e del satellite naturale.

Two individual circles, complete in themselves, theirs was a love that respected space and still met in unique ways in the sky✨#SolarEclipse2024 pic.twitter.com/lyg6EBejM0 — 𝚂𝚞 𖠰 (@she_reverie) April 8, 2024

Durante l’eclissi, la Luna ha oscurato completamente il disco solare, creando un’atmosfera mozzafiato. Il cielo si è oscurato e ha assunto le tinte del tramonto, mentre la corona solare è apparsa più grande del solito, fino a 5-6 volte il diametro della stella stessa.

Impresionante!!! Avión es fotografiado justo en la fase total del eclipse de Sol en Arkansas 🇺🇸 #8Abr Tendencias: Diosdado Cabello #URGENTE #incendio Lamentable pic.twitter.com/6kifnqncxN — Noticias Mundo 🌎 (@noticiasmundo27) April 9, 2024

L’eclissi totale è stata visibile in alcune parti del Messico, del Canada e degli Stati Uniti, mentre un’eclissi solare parziale è stata osservata in altri 49 stati. Alcune città come Durango in Messico e Austin, in Texas, sono state tra le destinazioni più ambite per osservare l’evento e hanno attirato centinaia di migliaia di turisti.

Nel Pacifico l’eclissi è iniziata alle 17.42, ora italiana, e ha raggiunto il culmine alle 20.18. Il percorso dell’ombra ha attraversato gli Usa in direzione nord-est, dal Texas al Maine. L’eclissi totale si è verificata solo in Messico, Stati Uniti e Canada per una durata complessiva di oltre 5 ore. Il culmine della totalità si è verificato vicino a Torreon, in Messico, l’area è più vicina al punto in cui il percorso dell’ombra è perpendicolare alla superficie terrestre.

#Eclipse2024 Eclipse solar en Torreón 🇲🇽

Cristo de las Noas 🤍🙏🏼 pic.twitter.com/aUBTc5bg3w — Valentina (@Valentina941001) April 9, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: