Stasera non perdiamo la splendida Luna dei Fiori, la luna piena di primavera

Maggio, il mese di primavera per eccellenza, ci regala la Luna piena dei Fiori, che quest’anno brillerà stasera, il 23 del mese. Il nome, che deriva dalla tradizione americana, riporta proprio all’arrivo della primavera con lo sbocciare della natura

Tutti pronti stasera 23 maggio per ammirare la splendida Luna dei Fiori, la luna piena di primavera per eccellenza. Il nome, che deriva dalla tradizione americana, riporta proprio allo sbocciare della natura tipico di questa meravigliosa stagione.

Perchè Luna dei Fiori

Questa luna piena è chiamata nella tradizione americana la Luna dei Fiori per via della “svolta climatica” solitamente visibile a maggio. Infatti altri nomi riportano sempre all’inizio della primavera: la tribù Anishnaabe la chiamava Luna in fiore, mentre per i popoli Apache e Lakota era la Luna delle foglie verdi, mentre per la tribù Mohawk la Luna della grande foglia.

Ma la tradizione americana si riferisce a questo plenilunio anche con le denominazioni Corn Planting Moon (Luna della semina del mais) o come Milk Moon (Luna del Latte). Per la luna del mais il significato è immediatamente comprensibile.

Nel secondo caso, luna di latte si riferisce al fatto che a maggio i pascoli sono ricchi di buone erbe e gli animali come le mucche, le capre e le pecore, possono nutrirsene. Di conseguenza, il latte è molto ricco di vitamine.

Quando ammireremo la Luna dei Fiori

La prossima luna piena sarà alta in cielo stasera 23 maggio, e la troveremo nei pressi della costellazione dello Scorpione, sull’orizzonte Sud – Sud-Est (nella mappa il cielo del 23 maggio 2024 alle 23.30 circa).

Non perdiamo questo romantico spettacolo che ci offre la natura gratis.

Fonte: UAI

