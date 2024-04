Ho trovato un fossile camminando sulla spiaggia: sembra che abbia 1,8 milioni di anni! (è un dente di mammut)

Appassionata di fossili passeggia per la spiaggia assieme al marito e i due si imbattono in un resto di mammut impressionante e antichissimo. Si tratta di un dente conservato in parte

Reperti di ogni epoca storica sono più vicini a noi di quanto crediamo. Lo sa bene Chris Bien, una donna inglese che nel tempo libero va alla ricerca di fossili. Non deve allontanarsi troppo dall’Essex, UK, per dedicarsi alla sua passione.

Indossa le sue scarpe e assieme al marito parte all’esplorazione della costa. Il Regno Unito ha molto da offrire per gli appassionati di fossili. Le spiagge pullulano di resti e tracce di animali preistorici come denti di megalodonte, ma anche impronte di dinosauri.

Proprio sulla spiaggia di Holland-on-Sea, Chris Bien ha fatto una scoperta sbalorditiva. Nascosto tra la sabbia ha trovato un tesoro gigantesco. L’ha notato subito poiché una parte del resto sporgeva dalla sabbia.

Doveva essere per forza un dente. Si trattava infatti di un dente di mammut ed è proprio ciò su cui la donna sperava di mettere le mani un giorno. Lei e il marito hanno iniziato a scavare con l’aiuto di una cazzuola, rendendosi conto che il fossile che avevano identificato era davvero grande.

Mentre liberavano il dente dai sedimenti, continuavano a esultare increduli. A dire della coppia, il dente di mammut scoperto peserebbe sui 2 kg, anche se non sarebbe completo. Mancherebbe una parte.

Bien di fossili se ne intende. È membro della Brighton and Hove Archaeological Society e aiuta il museo locale di Worthing a titolo volontario. Crede che questo dente appartenesse a un mammut delle steppe, antenato del mammut lanoso.

Poiché la specie popolava l’Eurasia settentrionale circa 1.8 milioni di anni fa, si crede che questa possa essere effettivamente la sua datazione. Chris Bien è molto combattuta sul tenere il dente di mammut oppure donarlo a una sala museale.

Voglio che le persone conoscano la storia che c’è dietro questa scoperta. Quando sei nel campo dell’archeologia è tuo dovere segnalare i ritrovamenti, ma mi piacerebbe anche tenerlo ed esporlo” ha raccontato.

