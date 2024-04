Quante calorie si bruciano facendo 10.000 passi al giorno?

Ti sei mai chiesto quante calorie si bruciando percorrendo 10.000 passi al giorno? Cerchiamo di capire come calcolare e determinare il numero di calorie che puoi bruciare camminando ogni giorno.

Camminare è una forma di attività fisica semplice ed economica, e farlo ogni giorno potrebbe apportare benefici alla salute come ridurre il rischio di depressione, aiutare nella gestione del peso e migliorare la salute del cervello, delle ossa e la qualità generale della vita.

Negli ultimi anni, camminare 10.000 passi al giorno è diventato un focus molto popolare. Ma potresti chiederti perché si consigliano esattamente 10.000 passi, e se queste linee guida possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Perché è importante fare 10.000 passi? Per molte persone, camminare 10.000 passi equivale a circa 8 chilometri.

Il numero specifico di 10.000 può essere fatto risalire a uno slogan utilizzato dai club di camminata in Giappone negli anni ’60, ma anche la ricerca supporta l’idea che camminare 10.000 passi faccia bene sia per la perdita di peso sia per la salute generale.

Quante calorie si bruciano facendo 10.000 passi?

Non è semplice misurare esattamente quante calorie si bruciano facendo 10.000 passi.

In effetti, ogni persona probabilmente brucia un numero diverso di calorie ogni volta che fa movimento, perché il numero di calorie bruciate attraverso l’attività fisica è influenzato da molti fattori. Vediamoli nel dettaglio.

1. Peso

Si ritiene che uno dei principali fattori che influenzano la quantità di calorie bruciate durante l’attività fisica sia la dimensione corporea e il peso. Poiché è necessaria più energia per muovere un corpo più grande che per muovere un corpo più piccolo, la teoria è che durante il movimento di un corpo più grande vengono bruciate più calorie.

2. Ritmo e terreno

Altri fattori che potrebbero influenzare la quantità di calorie bruciate facendo 10.000 passi sono la velocità con cui ti muovi e il tipo di superficie. Ad esempio, se cammini a ritmo sostenuto in salita a un ritmo di 8 chilometri all’ora, potresti bruciare più di 7 calorie al minuto.

D’altra parte, se stai camminando tranquillamente in discesa a una velocità di 5-6 chilometri all’ora, potresti bruciare tra 3,5 e 7 calorie al minuto. Uno studio condotto su giovani adulti ha rilevato che camminare 10.000 passi a un ritmo di 6 chilometri all’ora brucerebbe in media 153 calorie in più rispetto a camminare alla stessa distanza a 3 chilometri all’ora.

3. Genetica

Un fattore spesso trascurato che contribuisce a determinare quante calorie si bruciano è la genetica. Nel complesso, fare 10.000 passi ogni giorno sembra essere un modo per migliorare la salute e il benessere generale.

Tuttavia, fare 10.000 passi al giorno potrebbe non essere adatto a tutti, ad esempio per mancanza di tempo o per problemi articolari. Detto questo, è stato dimostrato che anche camminare meno di 10.000 passi al giorno apporta benefici.

Uno studio condotto su donne ha rilevato che un programma di camminata di 12 settimane, in cui i partecipanti camminavano 50-70 minuti per 3 giorni alla settimana, aveva come beneficio quello di ridurre il grasso addominale e migliorare i marcatori ematici di resistenza all’insulina.

Le attuali raccomandazioni suggeriscono di camminare per un minimo di 30 minuti almeno 5 giorni a settimana, e fare 10.000 passi al giorno è un modo per raggiungere questo obiettivo.

