Non puoi ottenere gli addominali in 30 giorni (dimentica cosa dicono gli influencer): ecco quanto ci vuole davvero

Come riuscire a sviluppare muscoli addominali forti e resistenti? Secondo gli esperti non basta andare solo in palestra, ma è un connubio di attività fisica e alimentazione sana.

La maggior parte delle persone corrono in palestra nel tentativo di scolpire il proprio “corpo da spiaggia” prima delle vacanze estive, ma sappi che potrebbe essere già troppo tardi.

Infatti, nonostante ciò che promettono i guru del fitness sui social media, non esiste una soluzione rapida per costruire muscoli o perdere peso, quindi puoi saltare il tutorial sugli addominali di 30 giorni.

In effetti, secondo gli esperti, è quasi impossibile per la maggior parte delle persone sviluppare muscoli addominali visibili in un mese.

Un medico di medicina dello sport presso la Stanford Medicine e direttore della medicina fisica e riabilitazione, ha dichiarato:

A seconda del peso corporeo attuale, della genetica e dell’approccio alla dieta e all’esercizio fisico, bruciare solo il grasso in eccesso può richiedere 6 mesi o più di 1-2 anni, anche se si segue una dieta rigorosa e una routine di esercizio fisico.

Mentre esercizi di rafforzamento del core come squat, affondi, mountain climbers, plank, crunch e altro possono costruire i muscoli, la dieta, lo stress e la genetica sono un fattore importante nel determinare se puoi sviluppare o meno gli addominali.

Il trucco per rendere visibili i muscoli addominali – compresi gli obliqui esterni, gli obliqui interni, il retto dell’addome, il trasverso dell’addome e il piramidale, che stabilizzano la colonna vertebrale e il bacino – è costruire i muscoli e ridurre il grasso corporeo.

Per gli uomini, le percentuali di grasso corporeo dovrebbero scendere al di sotto del 10%-15%, e per le donne, dal 15% al ​​20%, affinché gli addominali possano far capolino.

Se si inizia con una percentuale media di grasso corporeo e si segue una dieta e un programma di esercizi, potrebbero essere necessari dai 3 ai 6 mesi per iniziare a vedere cambiamenti evidenti nella definizione addominale.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: New York Post

Ti potrebbe interessare: