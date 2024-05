Questa squadra di calcio dona maglie vibranti per i tifosi sordi (per vivere tutta l’emozione delle partite)

Queste maglie vibrano in risposta all’intensità della partita per far sì che i tifosi sordi vivano appieno l’emozione del calcio

In un’iniziativa innovativa per migliorare l’accessibilità nello sport, il Newcastle United FC ha presentato una rivoluzionaria maglia per tifosi che vibra in risposta all’intensità della partita. Questa innovazione, lanciata durante la recente Settimana della consapevolezza dei sordi in Inghilterra, è stata progettata per consentire ai tifosi sordi di vivere l’emozione del calcio dal vivo in un modo completamente nuovo.

Sviluppata da Sela, società che si occupa di eventi ed esperienze dal vivo e sponsor di lunga data del Newcastle United, la maglia è dotata di un’esclusiva tecnologia aptica incorporata nel suo tessuto. Questa consente alla maglia di emettere vibrazioni e impulsi in tempo reale che corrispondono ai livelli sonori e all’atmosfera dello stadio. Di conseguenza, i tifosi che indossano la maglia possono percepire l’intensità e l’energia della partita, offrendo un’esperienza multisensoriale che colma il divario tra spettatori udenti e non.

L’innovativa maglia è stata testata per la prima volta il 13 aprile durante una partita contro il Tottenham Hotspur. Nel match due tifosi e undici mascotte hanno avuto l’opportunità di indossare le maglie e di vivere la partita dagli spalti e sul campo. Il feedback è stato estremamente positivo, evidenziando il potenziale di questa tecnologia nel trasformare l’esperienza della partita per i tifosi sordi e ipoudenti.

Si punta a far sì che ogni tifoso possa sentirsi parte dell’azione

L’iniziativa, giustamente chiamata “Unsilence The Crowd”, fa parte del più ampio impegno di Sela per l’inclusività e l’accessibilità nello sport. Fornendo queste maglie appositamente progettate per tutte le future partite casalinghe del Newcastle United FC, Sela intende garantire che ogni tifoso possa sentirsi parte dell’azione, indipendentemente dalle sue capacità uditive.

Questo approccio innovativo non solo stabilisce un nuovo standard per il coinvolgimento dei tifosi, ma sottolinea anche l’importanza dell’inclusività nello sport. Una dimostrazione di come la tecnologia possa essere sfruttata per creare un ambiente più inclusivo.

Apre nuove possibilità di fruizione dello sport da parte di tutti, garantendo che nessun tifoso sia escluso dall’emozione. Continuando a spingersi oltre i confini dell’inclusività, iniziative come “Unsilence The Crowd” danno vita ad un’esperienza sportiva più accessibile e piacevole per tutti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: