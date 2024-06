Il lato oscuro delle Olimpiadi “sostenibili” di Parigi 2024 (nonostante i pannelli solari sui tetti degli edifici storici)

Le Olimpiadi di Parigi 2024 mirano a dimezzare le emissioni di carbonio rispetto ai Giochi precedenti, tra controversie e sforzi di sostenibilità

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state annunciate come le più sostenibili nella storia dei giochi, con ambiziose promesse di riduzione dell’impatto ambientale. Gli organizzatori hanno affermato di voler dimezzare l’impronta di carbonio rispetto alle edizioni precedenti, adottando strategie innovative come l’uso di energia rinnovabile al 100%, la riduzione dell’uso di generatori diesel e la costruzione di strutture temporanee e preesistenti per minimizzare l’impatto ambientale delle nuove costruzioni.

Uno degli aspetti più innovativi dei giochi è l’adozione di soluzioni energetiche sostenibili per il Villaggio degli Atleti, alimentato da energia geotermica e solare. Inoltre, gli organizzatori hanno deciso di eliminare l’aria condizionata tradizionale, optando per metodi di raffreddamento più sostenibili. Questo approccio rappresenta un significativo passo avanti nel tentativo di ridurre le emissioni di carbonio associate all’evento. Anche l’alimentazione ha un ruolo chiave nella strategia di sostenibilità, con un aumento dell’offerta di opzioni alimentari a base vegetale, raddoppiando la quota rispetto agli eventi precedenti.

Una delle misure più significative è l’installazione di pannelli solari sui tetti di edifici storici, senza compromettere l’estetica urbana. Gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno infatti deciso di sfruttare i tetti di numerosi edifici storici e preesistenti per l’installazione di pannelli solari. Questa scelta non solo massimizza l’uso delle superfici già esistenti, ma riduce anche la necessità di nuove costruzioni, limitando l’impatto ambientale. La decisione di utilizzare i tetti degli edifici storici è particolarmente rilevante in una città come Parigi, dove l’estetica urbana e la conservazione del patrimonio sono di fondamentale importanza.

Pro e contro

Nonostante questi sforzi, le Olimpiadi di Parigi 2024 non sono esenti da critiche. Gli attivisti ambientali hanno sollevato preoccupazioni riguardo l’efficacia delle misure adottate, sostenendo che l’uso di offset di carbonio potrebbe non essere sufficiente a compensare le emissioni generate. Alcuni sostengono che l’evento più sostenibile sarebbe quello che non si svolge affatto, poiché le risorse utilizzate e le emissioni prodotte dal trasporto degli spettatori e dei partecipanti da tutto il mondo rappresentano una sfida significativa per la sostenibilità.

Un ulteriore punto di critica riguarda la scelta degli sponsor ufficiali delle Olimpiadi, molti dei quali sono leader in industrie ad alta intensità di carbonio. Questo ha sollevato dubbi sul fatto che le iniziative di sostenibilità possano essere in realtà più un esercizio di greenwashing piuttosto che azioni concrete per un cambiamento significativo. Gli organizzatori hanno cercato di difendere queste scelte, sostenendo che la collaborazione con tali aziende potrebbe incoraggiarle ad adottare pratiche più sostenibili in futuro. Tuttavia, questa giustificazione non ha convinto tutti, e rimane una forte critica verso l’approccio adottato.

Inoltre, la gestione delle infrastrutture e delle risorse è un altro aspetto cruciale della strategia di sostenibilità. Gli organizzatori hanno pianificato di utilizzare strutture temporanee e preesistenti per il 95% delle necessità, costruendo solo due nuove strutture principali: il Villaggio Olimpico e il centro acquatico. Questi edifici sono stati progettati con metodi di costruzione a basso impatto ambientale, utilizzando legno e materiali riciclati per ridurre le emissioni. Dopo i giochi, il Villaggio Olimpico sarà trasformato in un quartiere residenziale e commerciale a zero emissioni, contribuendo a lungo termine alla sostenibilità urbana.

Tuttavia, nonostante queste iniziative, resta una questione aperta riguardo l’efficacia complessiva delle misure adottate. Le Olimpiadi di Parigi 2024 rappresentano senza dubbio un passo avanti significativo verso la sostenibilità, ma le critiche sollevate suggeriscono che c’è ancora molto da fare per raggiungere un vero impatto positivo sull’ambiente. In sintesi, mentre gli sforzi per rendere i giochi più sostenibili sono lodevoli, è evidente che ci sono ancora sfide significative da affrontare per garantire che tali eventi non compromettano ulteriormente la salute del pianeta.

Fonte: Olympics

