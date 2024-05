Ora puoi fare yoga e sport all’alba tra le opere del Louvre: l’iniziativa del museo parigino in vista delle Olimpiadi

Per celebrare l’inizio imminente dei Giochi Olimpici di Parigi, il Louvre con l’iniziativa “Correte al Louvre” permette di partecipare a sessioni di allenamento sportivo all’alba tra i suoi tesori

Il Louvre di Parigi offre ai suoi visitatori più atletici un’esperienza unica con “Le visite sportive di Mehdi Kerkouche: Correte al Louvre”, un’iniziativa che unisce arte e attività fisica. Dal 24 aprile al 31 maggio 2024, i visitatori avranno la possibilità di scoprire le collezioni del museo in un modo inedito, partecipando a sessioni di allenamento sportivo all’alba, prima dell’apertura ufficiale delle sale.

Questa proposta innovativa nasce in concomitanza con la mostra “Olimpismo. Un’invenzione moderna, un’eredità antica”, e vede il coreografo e ballerino Mehdi Kerkouche come ideatore dell’evento. L’iniziativa è pensata per trasformare la visita museale in una disciplina olimpica, offrendo un mix tra visita guidata, danza e allenamento sportivo.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto dei preparativi per i Giochi Olimpici di Parigi, che inizieranno il 26 luglio 2024. Il Louvre, con “Corri al Louvre”, vuole contribuire a diffondere lo spirito olimpico, trasformando i suoi saloni in spazi dinamici e vitali, dove l’arte e lo sport si incontrano.

Si farà yoga, dancehall e cardio, guidati da coach di eccezione

Le sessioni si svolgeranno nelle ali di Richelieu e Sully del Louvre, dalle 8 del mattino per un’ora. I partecipanti, accolti tra le 7:15 e le 7:45, dovranno indossare abbigliamento sportivo e scarpe adeguate e avranno a disposizione armadietti per i loro effetti personali, proprio come se fossero in una vera palestra.

Durante l’allenamento, che si terrà circondati dalle più belle opere d’arte del mondo, si alterneranno esercizi di yoga, dancehall e cardio, guidati da coach di eccezione. Questa attività è consigliata a chi è in buona forma fisica, poiché include esercizi cardiovascolari impegnativi.

Partecipare a “Corri al Louvre” non significa solo fare esercizio fisico, ma anche immergersi nell’arte in un modo nuovo e stimolante. I partecipanti avranno l’opportunità di osservare da vicino i capolavori della collezione di sculture del Louvre, creando un dialogo tra movimento fisico e arte.

Alla fine della sessione, il biglietto d’ingresso consentirà di visitare gratuitamente la mostra e le sale del museo per il resto della giornata, offrendo un’esperienza culturale completa in un evento memorabile e rigenerante.

